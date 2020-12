Taggia: ultimo consiglio comunale per il segretario Francesco Citino Zucco

Per l’occasione la presidente del consiglio comunale, Laura Cane, rientrata dalla maternità ha speso parole di stima e ringraziamento nei confronti del dott. Citino Zucco. “Nonostante il breve periodo in cui è stato segretario nel nostro comune, ho potuto apprezzarne l’estrema serietà e dedizione dimostrata nel proprio impegno lavorativo, frutto di una spiccata cultura di una navigata saggezza amministrativa che ha riposto senza remore, al servizio dell’ente comunale nonché dell’intera cittadinanza, ritenendo che il perseguimento del bene collettivo dipenda anche nel fattivo contributo della dirigenza burocratica. -ha sottolineato Laura Cane - Voglio anche ringraziare il dottor Citino per essere stato autentico punto di riferimento per gli uffici, per i miei colleghi amministratori e in particolare modo per me, perché ha saputo trasferirmi le sue doti umane, la sua onestà e determinazione andando contro il formale rapporto tra segretario e presidente del consiglio comunale”.