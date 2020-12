Dal 7 gennaio piste e impianti sciistici aperti: lo prevede la bozza del nuovo Dpcm

Non si potrà sciare durante le vacanze di Natale. Gli impianti di risalita restano chiusi per il rischio assembramenti. Aperti invece gli alberghi di montagna dove sarà possibile fare il cenone ma in camera.

E' quanto emerge dalla bozza del Dpcm che entrerà in vigore da domani e che prevede il divieto di lasciare la propria regione per tutte le festività, dal 21 dicembre al 6 gennaio. Proibito lasciare anche il proprio Comune a Natale, Santo Stefano e Capodanno.

In questo periodo gli impianti possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni.

A partire dal 7 gennaio 2021, si legge: "Gli impianti saranno aperti agli sciatori amatoriali ma solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti".

Si legge ancora: "Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio".