Imperia: rush finale dei lavori di Portici e Piazza Dante, domani e venerdì chiusa via Bonfante. Scajola “Ci scusiamo per il disagio, ma il futuro inizia sempre con un cantiere”

Al fine di completare gli interventi di completa riqualificazione dei Portici e di piazza Dante a Oneglia, nelle giornate di domani e venerdì è prevista l'interdizione al traffico di via Bonfante dalle 9 alle 19. La chiusura al traffico veicolare si rende necessaria in quanto verrà asfaltata tutta Via Bonfante e il tratto stradale di via Amendola compreso tra il civico 1 e il civico 10.

“Siamo entrati nell'ultima settimana di lavori di quest'opera strategica per la città. Sono consapevole - commenta il sindaco Claudio Scajola - che stiamo causando qualche giorno di disagio per chi deve spostarsi, ma la pazienza richiesta in questi giorni sarà ripagata abbondantemente da un centro completamente riqualificato, più vivibile e più moderno. Scusandomi ancora il disagio, ma mi piace ricordare – e lo scriveremo nei cartelli dei prossimi cantieri – che il futuro inizia sempre con un cantiere”.