Sanremo: il Club per l'Unesco ha avviato una raccolta fondi destinata alle famiglie bisognose d'aiuto

Il Club per l'UNESCO di Sanremo lancia da oggi a sabato 19 dicembre una raccolta fondi per l'iniziativa "Adottiamo una famiglia". La somma raccolta verrà destinata a sostenere le necessità immediate di una o più famiglie in difficoltà economiche. pagamento di bollette, rate di mutui, indumenti per bambini. L'iniziativa è stata avviata in collaborazione con la Caritas diocesana di Ventimiglia-Sanremo.