Santo Stefano al Mare: il Consiglio comunale ha approvato la pulizia del litorale, investimento da 220mila euro

Il Comune di Santo Stefano al Mare investirà 220mila euro per la pulizia delle spiagge e del litorale, per ripulire la zona dai tronchi e dai detriti, che si sono fermati sulla costa dopo il forte evento alluvionale del 2 e 3 ottobre scorsi.

Lo ha stabilito il Consiglio comunale della località rivierasca, riunitosi mercoledì sera. Una assise che ha visto esclusivamente argomenti di carattere tecnico e, appunto, la decisione di investire una importante cifra, per rimuovere quanto il maltempo ha portato sul litorale.

Una situazione che, dopo l’evento di inizio ottobre, viene affrontata in questi giorni da quasi tutti i comuni della costa. Spese importanti ma necessarie per evitare di farsi trovare impreparati per l’eventuale arrivo di turisti per un dicembre che, si spera, possa portare qualche villeggiante.

Nel corso del Consiglio comunale di mercoledì sono anche stati approvati alcuni interventi sulle strade per circa 25mila euro, in particolare per il rifacimento degli asfalti, che necessitano di restyling da tempo. Alcune piccole ma importanti opere che sono già partire o che partiranno a breve.