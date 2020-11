Diego Armando Maradona a Sanremo negli anni '80: eccolo al 'Festival dello Sport' con Roberto Pecchinino

A Sanremo tra l’85 e l’88 veniva organizzata al Casinò Municipale la manifestazione il ‘Festival dello Sport’. In uno di questi eventi era stato premiato anche Diego Armando Maradona.

Uno dei due momenti ufficiali in cui il ‘pibe de oro’, morto due giorni fa a Buenos Aires, è stato nella città dei fiori. Nel 1990, quando il Festival venne organizzato al mercato dei fiori di Valle Armea, Maradona fu ospite di Gianni Minà, insieme all’allora moglie Claudia.

Un altro ricordo, quello del Casinò di Sanremo, che riporta agli anni ’80, quando Maradona era uno dei protagonisti del campionato italiano, insieme a tanti campioni che resero la Serie A il torneo più importante del mondo.

Maradona venne ovviamente fotografato in tutte le salse, in quella serata nella casa da gioco matuziana e, in quella che vi proponiamo è con il video maker sanremese Roberto Pecchinino, sorpresi dall'indimenticabile fotoreporter sportivo Pablo Rossi.