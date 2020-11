Al mercato di Ventimiglia tornano i banchi, ma mancano i clienti. Sorgi: “Noi come zona rossa” (Video)

Il mercato del venerdì di Ventimiglia sembra aver ritrovato un piccolo slancio, almeno visivamente. L’ultima volta pochi ambulanti e quasi nessun avventore, complice anche il forte vento che ha rallentato tutto. Oggi decisamente più bancarelle e clienti a passeggio sebbene non in grandi quantità come si è abituati a vedere. Il bel tempo ha certamente fatto la sua parte sia per gli esercenti che per i clienti.

Non si vedono francesi e non moltissime presenze dei locali. A detta dei commercianti il mercato è ridotto comunque ai minimi termini. Economicamente parlando nessuno slancio e le prospettive appaiono ben altro che positive. Si muove polemica contro gli assembramenti visti ad esempio sui mezzi pubblici a discapito poi di un mercato, fenomeno che si sviluppa all’aperto, poco frequentato a causa della preoccupazione della gente.

Si richiede nuovamente intervento dello Stato nell’offrire ristori e sgravi fiscali per arginare le enormi perdite causate dal virus. Dito puntato anche contro l’ e-commerce che sta seriamente piegando il commercio ambulante.

Le parole del portavoce Fabrizio Sorgi