Coronavirus: alla provincia di Imperia arrivati oltre 38 milioni di euro per i Decreti 'Rilancio' e 'Ristori'

Sono oltre 233 i milioni di euro erogati direttamente in via automatica dall'Agenzia delle Entrate a chi ha ricevuto in precedenza il contributo a fondo perduto con il Dl Rilancio, quindi senza alcun bisogno di presentare ulteriore istanza.

La cifra riguarda l’intera regione e i contributi a fondo perso per il Decreto Rilancio, e i Decreti ‘Ristori’ 1 e 2. Per quanto riguarda la provincia di Imperia, ai 28,72 milioni di euro del Decreto Rilancio si vanno ad aggiungere i 9,21 del ‘Ristori 1’ e i 240mila euro del ‘Ristori 2’.

In totale, alla nostra provincia, arriveranno quindi 38,17 milioni di euro.