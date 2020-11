Venerdì prossimo con il Teatro Ariston di Sanremo il film 'Marie Curie' in streaming per la ‘Notte europea dei ricercatori’

In occasione della ‘Notte europea dei ricercatori’, il Teatro Ariston ha previsto, per venerdì alle 20.30, la proiezione in streaming del film ‘Marie Curie’.

Con l’introduzione della prof. Maria Rita Gismondo, a capo del laboratorio di microbiologia, virologia e bioemergenze dell’Ospedale Sacco di Milano e della dott.ssa Gabriella Greison, fisica, scrittrice, drammaturga e attrice teatrale e autrice tra gli altri del volume ‘Sei donne che hanno cambiato il mondo: Le grandi scienziate della fisica del XX secolo’ (Bollati Boringhieri).

E’ previsto anche l’intervento di Ilaria Capua - veterinaria, saggista, virologa ed ex politica italiana, nota per i suoi studi sui virus influenzali e, in particolare, sull'influenza aviaria. Prezzo del biglietto 6.90 euro.