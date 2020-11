Sanremo si prepara per il Natale, ma si aspetta Dpcm del 3 dicembre. Faraldi: “La volontà c’è, ma tutto dipende da quello che potremo fare”

Che Natale 2020 sarà? Impossibile saperlo, ma tutte le amministrazioni locali sono al lavoro per allestire un calendario capace di regalare qualche momento di svago in un anno a dir poco complesso. Come si potrà fare? Ancora impossibile saperlo, ma a Palazzo Bellevue si lavora per non farsi trovare impreparati nel caso in cui il prossimo Dpcm dovesse aprire le ‘maglie’.

Per il momento il Comune di Sanremo ha potuto investire solamente 55 mila euro, utili per quanto è stato possibile pianificare allo stato attuale: filodiffusione musicale in via Matteotti, partecipazione al ‘Winter Tour’ di Rai Sport con collegamenti in diretta dal Casinò durante la Coppa del Mondo di sci, progetto ‘Un Natale al cubo’ per la decorazione dei cubi antiterrorismo con le vignette di Alessandro ‘Palex’ Prevosto e del suo ‘Buduàr’ e una gara di Enduro in programma il 12 e il 13 dicembre.



Ma ci sono fondi anche per fare altro. “La volontà c’è, ma tutto dipende da quello che potremo fare” commenta ai nostri microfoni l’assessore a Turismo e Manifestazioni, Giuseppe Faraldi. Stando a quanto emerge l’intenzione del Comune sarebbe quella di allestire eventi per bambini e a tema musicale, per far sì che Sanremo, anche nell’emergenza, sia sempre la Città della Musica.