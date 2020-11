Montegrosso Pian Latte: per Natale un cesto solidale preparato nel piccolo centro dell'entroterra

La Pro Loco di Montegrosso Pian Latte ha organizzato una vendita di cesti natalizi, preparati nel piccolo centro dell’entroterra. La conferma arriva direttamente dalla Pro Loco e dal suo direttivo.

“In questo periodo – sottolinea - più volte ci siamo chiesti quale potesse essere il nostro ruolo in una situazione emergenziale così difficile a causa della pandemia, aggravata dalle profonde ferite al territorio provocate dall'alluvione del 2 e 3 ottobre scorsi. Come ben sapete la nostra coscienza in quest'anno ha prevalso sul nostro tenace entusiasmo, e ci ha consigliato di rimandare tutte le manifestazioni a tempi migliori”.

“In quest'anno particolare in cui non è stato possibile avervi come ospiti nel nostro borgo in occasione dei nostri eventi – prosegue la ‘lettera aperta del direttivo - abbiamo pensato di proporvi una sorpresa davvero speciale nel momento più magico dell'anno, un'ottima idea regalo, un modo per portare un po' di Montegrosso nelle vostre case: un favoloso cestino di prodotti tipici delle nostre aziende. La nostra iniziativa nasce anche dalla volontà di sostenere e dare un piccolo impulso alle aziende del nostro borgo in questo difficile periodo”.

Il cestino sarà un dono doppiamente prezioso non solo per chi lo riceverà, ma anche per l'Associazione Pro Gloria: “Data l'evidente impossibilità di realizzare il tradizionale concerto benefico ‘Note e Canti per Gloria’ – termina la Pro Loco - abbiamo deciso anche quest'anno di sostenere l'operato di medici e volontari impegnati nella cura a domicilio di bambini malati, devolvendo loro, per tramite dell'Ass. Pro Gloria, parte del ricavato dalla vendita dei cestini. Vi invitiamo a contattarci per ulteriori informazioni e prenotazioni”.