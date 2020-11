Giornata contro la violenza sulle donne, Riolfo (Lega): rassicurare le vittime che le istituzioni ci sono e sono dalla loro parte

“Oggi ricorre la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, celebrata in ricordo dell’omicidio, avvenuto nel 1960, delle sorelle Patria, Minerva e Maria Teresa Mirabel, attiviste politiche contro la dittatura in Repubblica Dominicana".

Interviene in questo modo il Consigliere regionale ventimigliese Mabel Riolfo, che prosegue: "In una Liguria che secondo gli indici Istat rimane tra le regioni con maggiore incidenza percentuale di donne che hanno subìto una violenza fisica o sessuale, occorre mantenere viva la memoria per combattere un fenomeno le cui fondamenta sono innanzitutto di origine sociale e culturale, in un contesto in cui le donne spesso tendono a non denunciare per paura, per mancanza di indipendenza economica, per soggezione psicologica".

"E' quindi necessario - termina - attuare un'inversione di tendenza, anche attraverso la promozione di iniziative e la realizzazione di opere di sensibilizzazione sul territorio, rassicurando le vittime di violenze che le istituzioni ci sono e sono dalla loro parte per proteggerle”.