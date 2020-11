Dalla Corea il racconto web di una vacanza a Sanremo tra un pranzo in piazza Bresca e una passeggiata al porto (Foto)

La promozione turistica su scala intercontinentale spesosi capita quesi per caso. E così la vacanza a Sanremo di una famiglia coreana diventa possibile spot per quando (si spera presto) tutto tornerà a una parvenza di normalità.

Sul blog ‘naver.com’ il racconto e le foto di una piccola vacanza nella Città dei Fiori con due tappe obbligate: il pranzo in piazza Bresca e la passeggiata sul porto vecchio. Situazioni ordinarie per chi ha la fortuna di vivere a Sanremo, ma speciali per chi arriva dall’altra parte del mondo.