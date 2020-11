Il Lions Club Sanremo Matutia ha ricevuto la visita del Governatore Distrettuale Senia Seno

Alle ore 19.30 di giovedì 19 novembre scorso puntuali davanti al video con la piattaforma ZOOM abbiamo ricevuto la visita del Governatore Distrettuale Senia Seno in modo inconsueto: un computer, o uno smarthofone, ci ha permesso di ovviare all’isolamento che l’emergenza Coronavirus recita rigorosamente ai clubs. Eravamo abituati ad altro cerimoniale ma il Covid così ci ha imposto e così ci siamo adeguati.

È stato un incontro direi nuovo, informale ma intimo quello di ricevere così la persona che è al vertice del distretto 108ia3 e noi soci ci siamo uniti per festeggiare Senia che, con la sua amabile cordialità, ci ha messo immediatamente a nostro agio: ci ha salutato e ha dato la parole al presidente Gianni Ostanel che ha riferito con gran precisione quanto abbiamo realizzato in questo periodo dell’anno sociale e quali saranno i services in itinere che pensiamo di portare a termine.

Nel mese di luglio è stata posta all’ingresso di Sanremo ovest un’insegna pubblicitaria LIONS a nome dei due club sanremesi onde fare conoscere pubblicamente la nostra grande associazione che opera in tutto il mondo. In settembre il Presidente Ostanel ha presenziato a Canelli al premio letterario organizzato da Oscar Bielli essendo il nostro club sponsor della manifestazione (vedi foto). Con il club Host abbiamo partecipato ad un concerto nella chiesa anglicana di tutti i Santi in suffragio delle vittime del Covid concerto dell’orchestra NOTE LIBERE il cui maestro di soli 18 anni ha accompagnato i giovani artisti sull’onda di musiche bellissime.

È stato approvato il restauro della tomba di Edward Lear al cimitero della Foce con il club Host ed i due club Rotary della città. I primi giorni di novembre il nostro club ha sponsorizzato un evento a sostegno del Progetto “non posso parlare” per le donne vittime di violenza domestica… si è ottenuto il Patrocinio del Comune di Sanremo e l’utilizzo del logo per il chatbot formato da psicologi e operatrici antiviolenza. Avrebbero dovuto svolgersi un torneo di tennis e diverse prove di burraco tra le quali quella di Ventimiglia ma son stati rinviati per ‘forza maggiore’ ci auguriamo di poterli effettuare con l’anno nuovo.

In sostituzione della proverbiale ‘Befana Benefica’ della quale siamo i promotori,avrà luogo una lotteria i cui biglietti con estrazione al 21 dicembre sono a favore dell’Associazione Piccoli Passi di Imperia che assiste bimbi disabili. In questi giorni grazie ad un colloquio di una socia col direttore della orchestra sinfonica sembra sia possibile organizzare un concerto streeming: è stata presentata la proposta al Governatore per essere diffuso a tutti soci del distretto. Senia ha appreso la notizia con entusiasmo.. e si augura sia possibile effettuarlo.

Ci ha poi comunicato che si svolgerà a Roma un convegno dei tre distretti lions in cui emergerà la presa di posizione dei lions e l’interesse per l’ambiente più che mai vivissimo e che si potrebbe concretizzare con interventi diversi: pulizia dei fondali, delle spiagge, dei giardini… Il club ha altresì partecipato al service di zona per l’acquisto di due generatori per la protezione civile di Ventimiglia così duramente colpita dalla recente alluvione.

Giungeranno poi dal distretto dei fondi ai clubs da distribuire alle persone bisognose, alle scuole in difficoltà che potranno acquistare materiale didattico. Nell’ambito scolastico è stato riproposto, come da anni, il Poster per la pace a due scuole l’Italo Calvino e la Nobel di Sanremo. Il club porta avanti il Progetto Kairos che ha subito un rallentamento in quanto l’accesso nelle scuole è talvolta problematico..

Il presidente Ostanel ha poi menzionato il Progetto ANFASS al quale ha aderito con i due club Rotary e Zonta per l’arredo dei locali dello stabile in corso Garibaldi che accoglie giovani disabili.

Si è in attesa di effettuare, ci dice l’Officerr addetto, la Raccolta alimentare che ogni anni ci permette un service generoso nei confronti della famiglie ed enti bisognosi. La referente LCIF di club comunica che si sono acquistate delle confezioni natalizie da omaggiare ai soci il cui ricavato verrà offerto alla Fondazione e che si sta allestendo un ‘tesoretto’ con l’offerta di igienizzanti per usufruire di un aiuto in più in occasione della giornata LCIF che avrà luogo il 12 giugno dove è prevista l’organizzazione di un evento importante.

Alle ore 21 circa la diretta termina: occorre lasciare il posto al club Sanremo Host! Ci dobbiamo salutare ahimè! Il tempo è volato e l’amico Pecchinino con i soci aspetta ora di essere collegato. La governatrice Senia esprime compiacimento per tutto che il club ha portato avanti sia pur con qualche forzata limitazione e si augura di ritrovarci di persona in occasione di una manifestazione o di una festa in cui si possa evidenziare apertamente solidarietà onde conseguire il fine di tutti noi Lions: SERVIRE !!

Lions club Sanremo Matutia addetto stampa