Imperia: eccessivi assembramenti e clienti senza mascherine, multa di 400 euro e chiusura di cinque giorni per 'U Papa'

Multa di 400 euro e chiusura per cinque giorni nei confronti del locale U Papa di piazza Doria. L'intervento della polizia municipale risale a ieri. Il locale è stato sanzionato per eccessivi assembramenti e perché alcuni clienti non indossavano la mascherina.



“Mi dispiace – commenta l'assessore alla polizia municipale Antonio Gagliano a Imperia News – so bene che tutti dobbiamo lavorare e che ci vuole il buonsenso, ma il buonsenso passa anche dal chiedere ai propri clienti di rispettare il distanziamento, anche per il rispetto nei confronti dei loro colleghi che rispettano le regole o che non sono riusciti a tenere aperto per il servizio d'asporto.”.