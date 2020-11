Il Premio Tenco al tempo del covid: registrazioni all'Ariston aspettando notizie dalla Rai (Foto)

Il Premio Tenco non si ferma. Sa adattarsi al momento e, questo pomeriggio, all'esterno dell'Ariston si sono visti sfilare i primi volti noti dall'ormai lontano 70° Festival di Sanremo.

Sul palco più famoso d'Italia oggi e domani si registreranno le esibizioni, un collage che andrà a comporre un'edizione 2020 senza pubblico, allo stesso tempo memorabile e da dimenticare. Questo pomeriggio i protagonisti hanno fatto il loro ingresso all'Ariston passando da via Roma e sottoponendosi, come da protocollo, a tutti i controlli del caso.

Intanto l'organizzazione e il Comune sono in attesa di notizie dalla Rai. Ancora non si sa quando il Tenco 2020 sarà trasmesso su Rai3, come da accordi. Al momento non c'è una data e una fascia oraria.

Nelle foto di Tonino Bonomo l'ingresso all'Ariston dei protagonisti del Premio Tenco 2020