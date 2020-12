Il Tenco 2020 sarà trasmesso lunedì sera su Rai3: premiati anche Vasco Rossi e Sting. Staino “Fondamentale l'aiuto del Comune di Sanremo”

Anche in un 2020 maledetto per il mondo della musica dal vivo, il Premio Tenco resiste e si guadagna il meritato spazio. Dopo le registrazioni di qualche settimana fa al Teatro Ariston, ecco la data per la messa in onda su Rai3, come pattuito tra Comune e Rai per far fronte all’emergenza covid che ha stoppato il tradizionale appuntamento autunnale all’Ariston.

Il Premio Tenco 2020 sarà trasmesso su Rai3 lunedì sera alle 22.40. Lo ha comunicato questa mattina l’organizzazione in una nuova competenza stampa convocata, come l’attualità impone, in videoconferenza, incontro virtuale condotto dallo storico presentatore della rassegna, Antonio Silva. A fare gli onori di casa il presidente del Club Tenco, Sergio Staino.

L’incontro di questa mattina è valso anche per l’annuncio dei Premi Tenco 2020 all’artista italiano e all’artista internazionale, andati rispettivamente a Vasco Rossi e Sting.

“Sarà un Tenco-Rai” ha dichiarato il presentatore Antonio Silva, seguito dal presidente del Club Tenco, Sergio Staino, che ha fortemente ringraziato il Comune di Sanremo: “Non è stato facile arrivare a questo risultato, fino ai primi di settembre abbiamo sperato di fare la rassegna all’Ariston ma poi è saltata ogni possibilità. Il mio primo ringraziamento va al Comune di Sanremo, non è mai mancato il suo appoggio appassionato che ci ha permesso di fare un prodotto di valore”.

“Usciamo rafforzati da questa esperienza e sono felice di aver partecipato a questa nuova esperienza del Club” ha dichiarato Stefano Senardi dopo aver letto le motivazioni dei premi a Vasco Rossi e Sting, da lui curati.

“Ho ribattezzato questo Tenco come il Tenco della speranza e della fiducia - ha poi commentato Vincenzo Russolillo, responsabile della trasmissione Rai del Tenco 2020 - la fiducia del Club nell'affidarci la trasmissione e la speranza delle maestranze nella produzione dell'evento. Abbiamo lavorato bene con la squadra e con l'Ariston, Walter Vacchino è un grande professionista e ci ha messo nelle condizioni di lavorare bene e in sicurezza. Lo stesso vale anche per le altre location in giro per l'Italia”.

Presente alla conferenza stampa anche all'assessore a Turismo e Manifestazioni, Giuseppe Faraldi: “È stata una realizzazione non scontata, molto sofferta, ma il risultato è stato portato a casa. L'amministrazione ha voluto contribuire in maniera fattiva per dare anche un segnale forte al mondo dello spettacolo e della musica che sta soffrendo in modo pesante. Quando la nostra amministrazione può fare qualcosa per lo spettacolo si pone in prima linea insieme a persone che abbiano buona volontà. Sono molto curioso di vedere la messa in onda su Rai3, penso che sia il risultato di un lavoro fatto con passione e professionalità. Sanremo si conferma ancora una volta Città della Musica nella sua più ampia accezione e penso che il Tenco sia una pietra preziosa da incastonare nel diadema delle manifestazioni musicali della città di Sanremo. Come promozione dobbiamo puntare su queste manifestazioni”.

