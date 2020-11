Vertice di ieri tra Imperia, Cuneo e Nizza, il sindaco Scajola “Lavoriamo su infrastrutture ed eventi in comune”

Come anticipato ieri (QUI), il sindaco di Imperia, Claudio Scajola, ha preso parte nella giornata di ieri a una videoconferenza con il collega di Cuneo Federico Borgna e l'assessore alle Relazioni Internazionali di Nizza, Christiane Amiel-Dinges. A mettere intorno a un tavolo i rappresentanti dei tre Capoluoghi è stata la Camera di Commercio Italiana di Nizza per il tramite del direttore generale Agostino Pesce.

Al centro di questo primo incontro ci sono stati i temi infrastrutturali, la possibile organizzazione di eventi in comune e lo sviluppo di progetti per collegare le tre città. “I nostri tre territori rappresentato un chiaro esempio di Regione Europea - ha sottolineato il sindaco Claudio Scajola – e, con l'amico sindaco Borgna, condividiamo la necessità di inserire come priorità il rafforzamento dei collegamenti infrastrutturali. C'è un discorso molto approfondito che deve essere fatto sul Tenda e che chiama in causa i due Governi. Ma si può fare subito qualcosa per ammodernare la storica rete ferroviaria Cuneo-Ventimiglia-Nizza e ampliarne così l'utilizzo”.

A tal proposito, il primo cittadino di Imperia è stato tra i primi sostenitori della ‘Ferrovia delle Meraviglie’ come luogo del cuore FAI. Al fine di permettere all'opera di risultare assegnataria del contributo previsto per i vincitori del censimento, Scajola invita tutti a votarla sul sito del FAI. Nel corso dell'incontro con Cuneo e Nizza, il sindaco di Imperia ha inoltre rilanciato la possibilità di recuperare due manifestazioni del passato: il premio Flamalgal assegnato a personalità che si sono distinte nei tre territori e una rassegna sportiva, da ospitare a rotazione nelle tre città, che coinvolga i giovani atleti imperiesi, cuneesi e nizzardi.