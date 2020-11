Ventimiglia: cambio in vista per Fratelli d'Italia, Mauro "La politica serve per i problemi dei cittadini e non per i mal di pancia di qualche giocoliere"

"Pensavo che la politica si dovesse occupare dei problemi dei cittadini e non dei mal di pancia di qualche giocoliere della politica".



Sono le parole dure di Francesco Mauro, capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale a Ventimiglia. Al centro della polemica la rivoluzione ai vertici dei coordinamenti comunali di Ventimiglia, Vallecrosia e Bordighera (LINK) del partito di Giorgia Meloni. Mauro dovrebbe lasciare la carica di coordinatore comunale, una doccia fredda per il diretto interessato che ha spiegato: "Questa mattina aprendo i giornali on-line ho letto con stupore della notizia che il partito Fratelli d'italia si prepara ad un cambio di guardia nella città di confine! Scrivo 'con stupore' perché è da molte settimane che sto avendo un confronto educato ed onesto con i vertici del partito e fino ad oggi pensavo si potesse continuare su questa strada... Qualcuno evidentemente sta cercando di smuovere le acque per accelerare questo processo di cambiamento, che cambiamento non sarà".



"Bene, ne prendo atto e aspetto con serenità le risposte che ho più volte richiesto al direttivo provinciale e a quello regionale! Detto questo, entro pochi giorni comunicherò le mie scelte, scelte che saranno dettate, come sempre, pensando al bene della nostra comunità!" - chiosa Francesco Mauro.