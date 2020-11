Triplice cambio della guardia all’orizzonte per i vertici di Fratelli d’Italia a Ventimiglia, Vallecrosia e Bordighera

Alle spalle l’esperienza elettorale 2020, Fratelli d’Italia sta organizzando una piccola rivoluzione ai vertici dei coordinamenti comunali di Ventimiglia, Vallecrosia e Bordighera. Il partito di Giorgia Meloni sta organizzando il rinnovamento delle tre cariche comunali che dovrebbe essere ufficializzato nei prossimi giorni.

A Ventimiglia sarà il capogruppo in consiglio, Francesco Mauro, a lasciare la carica di coordinatore comunale. Bocche cucite in merito al suo possibile successore anche se alcune indiscrezioni fanno propendere per una scelta interna al consiglio comunale ventimigliese.



A Vallecrosia sarà Enrico Amalberti a lasciare l’incarico da coordinatore cittadino e pare che il partito stia vagliando alcuni nomi per la sua successione.



Stesso scenario anche a Bordighera dove Alessandro Panetta non sarà più coordinatore, mentre il suo successore verrà scelto tra alcuni nomi di zona tra i quali anche un recente ‘nuovo acquisto’ di FdI.