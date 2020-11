Il 13 dicembre a Sanremo l’ultima prova del Campionato Italiano Major di enduro

“L’ultima e decisiva prova del Campionato Italiano Major della specialità enduro si svolgerà a Sanremo. Un’occasione davvero importante per la nostra città che, nonostante il periodo complicato che stiamo vivendo, non si ferma e, nel rispetto di tutte le normative, continua a guardare avanti".



Così l’assessore al turismo e allo sport Giuseppe Faraldi esprime soddisfazione nell’annunciare che, a seguito dell’annullamento della prova del 22 novembre a Rapolano Terme (provincia di Siena), l’ultima prova del tricolore Major si svolgerà a Sanremo domenica 13 dicembre. "Grazie alla Federazione Motociclistica Italiana e al Motoclub Enduro Sanremo per la preziosa collaborazione che saprà fornire. - aggiunge - Al momento gli iscritti sono 250 a poco meno di un mese dalla chiusura delle iscrizioni: un numero già importante che, tenendo conto degli accompagnatori e dei membri del team, potrà avere un impatto positivo sul tessuto alberghiero”.

“Sanremo diventerà così vetrina di un evento di livello nazionale – conclude l’assessore – grazie alla possibilità offerta dal nostro territorio di vivere intense emozioni proprio con lo sport su due ruote”.