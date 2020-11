L’Istituto Colombo di Sanremo primeggia nella classifica di Eduscopio Fondazione Agnelli

L'istituto Cristoforo Colombo di Sanremo ha appena avuto un importante cambio alla Dirigenza e da questo anno ha finalmente una Dirigente tutta sua, all’insegna della tradizione ma anche della innovazione: la nuova Dirigente la prof. ssa Valentina dell’ Aquila, lo staff di Presidenza formato dai proff. Federico Taravelli e Francesca Rotta Gentile, fiduciaria di Arma di Taggia, la prof.ssa Alessandra Cerri e Direttore Amministrativo Cristiana Sollazzo. Nel contempo l’Istituto è orgoglioso di primeggiare nella classifica di Eduscopio Fondazione Agnelli proprio nell’anno che vede i festeggiamenti per i primi Cento anni della scuola. Molti sono stati gli studenti illustri del Colombo tra questi: lo scrittore Francesco Biamonti, Giovanni Zagrebelsky, padre dei noti giuristi, Amilcare Rambaldi, ideatore del Festival di Sanremo e della rassegna ‘Tenco’, numerosi Sindaci della città di Sanremo e alcuni sportivi olimpionici.

Il Colombo, già sede dell’unico Liceo Scientifico Sportivo della Provincia e del Liceo Scienze Applicate, ha un settore economico e tecnologico d’ eccellenza (AFM, RIM, SIA, ITAI, CAT). Sono numerose le novità. In primo luogo il Colombo ha un nuovo ed esclusivo indirizzo, unico in Provincia: ‘Sistema moda’ presso la sede di Sanremo, articolazione ‘Tessile, abbigliamento e moda’. Si tratta di un innovativo diploma di tecnico di processo, prodotto e confezione per il settore tessile, abbigliamento, moda. Si approfondiscono per esempio il disegno tecnico, il figurino, il colore, i materiali tessili, la linea sottile tra moda e architettura, il tessuto nel design, progettazione collezioni moda, dal figurino alla passerella. L’Istituto Colombo sta avviando importanti collaborazioni con aziende nel settore della moda e ha in cantiere molte sorprese. Ha avviato una prestigiosa collaborazione con l’Atelier Daphnè di Sanremo con il quale vi sarà presto un incontro online dal titolo ‘Sinergia tra Istruzione e Imprenditoria alla base del nuovo corso sistema moda del Colombo’.



L’altra importantissima novità è il corso serale, che non c’era ancora in città. La referente del corso serale, la prof.ssa Francesca Rotta Gentile: “Questa opportunità è quanto mai preziosa, in un’epoca di incertezze, dare una seconda opportunità a chi non ha potuto completare gli studi, per vari motivi. È la prima volta che un corso serale interamente statale viene proposto a Sanremo nell’ambito delle scuole secondarie superiori per l’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing (ex-ragioneria). Tutti coloro che erano in possesso di un biennio di scuola superiore hanno potuto accedere e stanno frequentando il terzo e quarto anno che verranno svolti in un unico anno scolastico. Abbiamo proposto, fino a quando si è potuto, lezioni in presenza da lunedì a venerdì dalle 18.30 alle 22.30, ora abbiamo organizzato tutte le lezioni in modalità online sulla piattaforma zoom. Si è formata una classe di 25 studenti molto motivati, fascia di età dai 18 anni ai 45 anni e provenienti soprattutto da Sanremo ma anche Bordighera e Ventimiglia”.



Il prof. Scionti di informatica commenta : “È una classe composta da alunni molto disciplinati, attenti e interessati. È evidente in tutti il grande desiderio di proseguire gli studi nonostante gli impegni lavorativi e familiari.

Gli studenti commentano così: “Io aspettavo da anni questo corso e finalmente è stato avviato. Addirittura il terzo e quarto anno in uno”.

“Sono soddisfattissima per la preparazione e professionalità dei docenti e dell’ organizzazione della didattica, anche ora in modalità online”, Svletana.

“Sono molto entusiasta, spero tanto di farcela, i professori giovani e molto preparati mi stanno trasmettendo molta carica e fiducia”, Cecilia.

“Questo corso è cascato proprio a pennello, proprio quando ho deciso di riprovarci, è stata una grande iniziativa e ottima è stata la selezione dei docenti, persone che riescono a coinvolgere gli studenti, trasmettendo contenuti con vera passione. Sono molto soddisfatta!”, Virginia.