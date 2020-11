Sanremo: tariffe gratta e sosta, Donzella replica a FdI "Per 16 mesi abbiamo tenuto una tariffa agevolata"

“I rincari sui gratta e sosta a cui ha fatto riferimento Fratelli d’Italia derivano da un provvedimento dell’agosto 2019, quando vennero approvati in Consiglio comunale gli equilibri di bilancio".



L’assessore comunale alla viabilità e ai parcheggi Massimo Donzella ha replicato a Fratelli d'Italia circa il costo dei 'Gratta e sosta' a Sanremo (LINK). "Già dal primo agosto 2019 tutti pagavano le tariffe nuove in vigore, tranne i possessori di gratta e sosta, verso i quali si era scelto di mantenere la tariffa agevolata, ossia quella precedente, fino a esaurimento scorte, anche al fine di far corrispondere una minor somma ai cittadini possessori di gratta e sosta e nel contempo evitare sprechi, che sarebbero derivati dallo smaltimento dei tagliandi invenduti. - afferma Donzella - Una volta esaurite le scorte, sono entrate in vigore le nuove tariffe anche per i gratta e sosta".

"Il provvedimento risale a 16 mesi fa, e i rappresentanti consiliari di Fratelli d’Italia lo sanno bene. Dire come hanno fatto loro alla stampa, che “nel pieno della seconda ondata del Covid-19 e l’Amministrazione ha deciso di aumentare il costo dei tagliandi gratta e sosta”, significa affermare un dato non corrispondente al vero. - aggiunge l'assessore - E’ vero il contrario: l’Amministrazione è riuscita a mantenere, fino a esaurimento scorte, 16 mesi di tariffa agevolata rispetto a quella già entrata in vigore dall’agosto 2019".



"Tra l’altro voglio ricordare che l’Amministrazione durante il lockdown primaverile ha reso completamente gratuiti tutti parcheggi di Sanremo, in struttura e non, e per quanto concerne le imposte e le tariffe ha rinviato per ben due volte il pagamento delle stesse, sia in primavera che adesso, consentendo a tutti i sanremesi di tenere in tasca una maggiore liquidità in un momento così complesso. Una doppia iniziativa coraggiosa, portata avanti nonostante il grave momento finanziario anche per il Comune. Per quanto riguarda il precedente aumento delle tariffe dei parcheggi con un incremento del 50%, avvenne su proposta proprio della Giunta, di cui facevano parte esponenti anche del gruppo Fratelli d’Italia – AN, con delibera del maggio 2012. - conclude l'assessore Donzella - Auspico pertanto che in un momento così difficile per tutti ci sia una collaborazione tra tutte le forze politiche al fine di raggiungere obiettivi nell’esclusivo interesse della nostra comunità”.