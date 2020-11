Sanremo: per Fratelli d'Italia è inopportuno aumentare il costo del tagliando ‘Gratta e Sosta’ in pieno Covid-19

“Siamo nel pieno della seconda ondata del Covid-19 e l’Amministrazione ha deciso di aumentare il costo dei tagliandi ‘Gratta e Sosta’ da 4 a 5 euro per mezza giornata”. Interviene in questo modo il portavoce di Fratelli d'Italia Antonino Consiglio, insieme al capogruppo in Consiglio comunale Luca Lombardi, sulla decisione di aumentare il costo del parcheggio nella città dei fiori.

“Da inizio novembre - spiegano gli esponenti di Fratelli d'Italia - la tariffazione dei tagliandi ‘Gratta e Sosta’ è stata portata a 5 euro per la mezza giornata. Un aumento cui il nostro gruppo consigliare si era già opposto nel 2019 quando venne approvata la delibera, da noi duramente contestata, sugli equilibri di bilancio e di assestamento, e che ora riteniamo oltre che inopportuno anche intempestivo, visto che ci troviamo ad affrontare, per la seconda volta, l'emergenza epidemiologica con nuove e pesanti restrizioni che. soprattutto per alcune categorie, potrebbero avere un impano devastante”.

“Auspichiamo che l'Amministrazione riveda la sua decisione e preveda, come aveva già fatto durante il primo lockdown. una sospensione del pagamento del ticket nei parcheggi blu su tutto il territorio comunale. Tutto ciò - concludono Consiglio e Lombardi - per andare incontro alle esigenze di tutti coloro che sono costretti a spostarsi all'interno del territorio comunale per motivi di lavoro, di salute o comunque di prima necessità”.