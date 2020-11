Area Sanremo 2020: le finali non saranno in presenza, ma è salva la proclamazione dei vincitori al Palafiori

Area Sanremo non si ferma. Va avanti e, nel rispetto delle norme, coltiva il sogno dei giovani talenti della canzone italiana. Come abbiamo scritto questa mattina (leggi l'articolo cliccando QUI), l'organizzazione sta lavorando per garantire il regolare svolgimento della manifestazione adattandola ai Dpcm per la sicurezza dei ragazzi, della giuria e di tutti gli addetti ai lavori.

Ora arriva, però, una prima importante rinuncia in un 2020 che, per tutti, non è e non sarà semplice. Le finali non si svolgeranno in presenza, andando in deroga al bando e al regolamento.

Lo dichiara l'organizzazione in una nota stampa: “A seguito del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e visti i recenti Dpcm che vietano lo svolgimento dei concorsi in presenza (art. 1 comma 9 lett.z DPCM 3/11/20) e suggeriscono di evitare assembramenti, siamo costretti, nostro malgrado, a non effettuare le finali di Area Sanremo in presenza, andando in deroga a bando e regolamento”.

Come proseguirà, quindi, Area Sanremo? Spiega l'organizzazione: “La commissione di valutazione si riunirà e decreterà i vincitori sulla base delle audizioni dal vivo già effettuate e della visione dei videoclip. Entro mercoledì prossimo verranno annunciati i vincitori. La proclamazione ufficiale dei vincitori, salvo disposizioni più restrittive da parte del Governo, si terrà in presenza il 22 novembre al Palafiori di Sanremo”.

Salvo, quindi, l'appuntamento sanremese che significherà per alcuni dei ragazzi di Area Sanremo continuare a coltivare un sogno chiamato Festival di Sanremo. Appuntamento il 22 novembre al Palafiori.