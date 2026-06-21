Musica, emozioni e giovani talenti: grande successo per il secondo saggio di Sanremo Musica 2000 a Palazzo Roverizio

Una serata di musica, emozioni e partecipazione ha animato sabato 20 giugno il Salone di Palazzo Roverizio, dove si è svolto il secondo saggio di fine anno della scuola Sanremo Musica 2000, inserito nella rassegna 'Note di Palazzo'.



"L’appuntamento - si spiega nel comunicato -, intitolato 'Musica da Camera… con vista sul futuro', ha registrato un’ottima affluenza di pubblico, confermando ancora una volta quanto la musica sappia creare momenti di autentica condivisione culturale. Protagonisti della serata sono stati gli allievi dei corsi medi e superiori, giovani musicisti che, nonostante la loro età, hanno dimostrato una preparazione tecnica e una maturità interpretativa degne di nota. Sul palco non si sono viste soltanto dita che correvano sui tasti o strumenti suonati con precisione: si è percepito il frutto di un percorso fatto di studio, disciplina, concentrazione e passione.

La musica, infatti, richiede molto più di un semplice talento naturale: coinvolge il cervello, che deve elaborare e interpretare il linguaggio musicale; richiede ore di studio e allenamento; mette in gioco il corpo, le mani che eseguono, i piedi che governano i pedali, l’attenzione costante a ogni dettaglio e tutto questo è emerso chiaramente nelle esibizioni della serata, che hanno saputo coniugare rigore tecnico ed espressività. Il pubblico ha seguito ogni esecuzione con attenzione e partecipazione, premiando gli allievi con applausi sinceri e calorosi. Molti dei giovani musicisti hanno confessato la loro emozione prima di salire sul palco, ma proprio quell’emozione è diventata parte integrante della loro performance, rendendo ancora più autentico il dialogo tra artisti e spettatori.



Tra gli aspetti più significativi della serata vi è stata anche una gradita sorpresa: tra il pubblico erano presenti numerosi giovani; una presenza che rappresenta un segnale importante in un periodo storico in cui l’offerta culturale deve confrontarsi con mille distrazioni e con una crescente disaffezione verso l’approfondimento e la formazione personale. Vedere giovani che scelgono di dedicare una parte del proprio sabato sera all’ascolto della musica classica è un messaggio di grande valore. Significa riconoscere che la cultura continua ad avere un fascino capace di parlare alle nuove generazioni e che esiste ancora il desiderio di lasciarsi coinvolgere dalla bellezza, dall’arte e dalla riflessione.

La serata di Palazzo Roverizio ha dunque rappresentato molto più di un semplice saggio di fine anno. È stata la dimostrazione concreta che l’impegno viene premiato, che lo studio può trasformarsi in emozione condivisa e che la musica continua a essere uno straordinario strumento di crescita umana e culturale.

Se il futuro della musica passa attraverso questi giovani interpreti, allora il titolo del concerto non avrebbe potuto essere più appropriato: una vera musica da camera con vista sul futuro".



Oggi alle ore 17 sempre nel salone di Palazzo Roverizio si terrà il terzo e ultimo saggio della scuola Sanremo Musica 2000.

