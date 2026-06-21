Le Muse Festival 2026 apre a Costarainera con un focus sull’emigrazione femminile italiana

La 5ª edizione de Le Muse Festival 2026 si sposta a Costarainera dove il 25 giugno, in Piazza San Giovanni Battista alle 18.00, inizia la rassegna letteraria “Libri d’Estate con Le Muse” con “Sulle ali del cambiamento. Narrazioni femminili dell’emigrazione italiana contemporanea” (Tao Editrice) il libro-inchiesta di Loredana Cornero che racconta l’emigrazione recente delle donne italiane. Un fenomeno che riguarda ormai quasi la metà dei 6 milioni dei nostri connazionali residenti all’estero. C'è una grande differenza, spiega la ricerca, tra l'emigrazione del '900, all’epoca si partiva per sfuggire dalla povertà e per seguire il marito, e quella degli anni 2000: le donne se ne vanno oggi perché vogliono un lavoro che rispetti maggiormente i loro studi, la professionalità e il merito. Le intervistate raccontano di aver cercato una possibilità di essere pagate per quello che valgono, ma anche di essere assunte in regola piuttosto che lavorare al nero. Il libro, oltre a sintetizzate i dati sull’emigrazione per genere, una rilevazione che in Italia esiste da poco, racconta la storia di dieci donne intervistate dall’autrice che, con esperienze e vissuti diversi, descrivono la propria scelta di emigrare e l'inserimento nella nuova realtà.

Loredana Cornero, saggista, regista ed esperta di comunicazione, ha alle spalle una lunga carriera come regista televisiva ed è stata responsabile dell’Ufficio Studi Rai oltre che della collana di studi ed analisi sociosemiotiche sulle comunicazioni di massa. È stata inoltre dirigente presso le Relazioni Internazionali RAI e Segretaria Generale della Comunità Radiotelevisiva Italofona, associazione di radiotelevisioni che trasmettono in italiano nel mondo, oltre che caporedattrice del portale RAI usato all’estero nei corsi universitari e post-universitari di italianistica.

La rassegna presenterà poi il 9 luglio Sara Maggi con “Ho ancora un cuore”, il 30 luglio Valeria Bianchi Mian, che realizzerà un laboratorio di poesia oracolare con l’uso dei tarocchi, e il 12 agosto Barbara Borsotto con Lo stile italiano da Rosa Genoni a Daphn. Le interviste sono a cura di Daniela Mencarelli Hofmann e Gabriella Benedetti, le letture di AgataSpalla e Francesca Mareri; le degustazioni di vini sono offerte dal sommelier Stefano Semeria.

Il 23 agosto, alle 21, si terrà inoltre a Costarainera, in piazza Vittorio Emanuele II il concerto della giovane e promettente cantautrice Valentina Lattanzi. L’altra location del festival di quest’anno sarà a Ormea dal 3 al 18 luglio.