Vallecrosia al Mare celebra la Festa della Musica 2026 con un grande Beer Corner tra birre artigianali, street food e musica dal vivo

In occasione della Festa della Musica 2026, domenica 21 giugno, il centro di Vallecrosia al Mare si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto dedicato alla musica, alla convivialità e alle eccellenze del territorio.

Tra le proposte più attese della manifestazione spicca il Beer Corner, l'area dedicata alla birra artigianale e al buon cibo che sarà allestita in Via Colonnello Aprosio, nella zona dell'ex Mercato dei Fiori, a partire dalle ore 19.00.

L'iniziativa, curata da My Personal Beer Corner e FoodAround - Alla Ricerca del Gusto, in collaborazione con il Comune di Vallecrosia al Mare, proporrà un percorso di degustazione pensato per accompagnare il pubblico durante una delle serate più partecipate dell'estate vallecrosina.

Protagoniste saranno le birre del birrificio Metzger 1848, che presenterà una selezione delle proprie produzioni tra German Pils, Summer IPA, Modern IPA, Bock, Vienna Lager e Weisse Classica. Accanto a queste sarà possibile degustare le birre artigianali di Birra Cerea, con etichette come Ghiga, Falean, Lesa e Cursaia, oltre a due special guest particolarmente apprezzate dagli appassionati: Vuscià della Taverna del Vara e Calibro 7 della Fabbrica Birra Perugia.

Ad accompagnare le birre sarà una ricca proposta gastronomica che unirà tradizione, street food e sapori mediterranei. Sant'Antonio dal 1899 featuring Amazonia proporranno chicken burger, double smash burger, arancini in diverse varianti, frittelle di baccalà, ripieni alla ligure e dolci della tradizione siciliana. Il Ristorante Pizzeria Donna Maria porterà invece il suo celebre cuoppo di mare, il cuoppo misto e altre specialità dedicate agli amanti del pesce.

«Il Beer Corner nasce con l'obiettivo di creare momenti di incontro tra persone, produttori, ristoratori e appassionati. La Festa della Musica rappresenta il contesto ideale per unire birra artigianale, gastronomia e spettacolo dal vivo. Siamo particolarmente felici di ospitare gli Erbagrama, che con la loro musica contribuiranno a rendere ancora più speciale questa serata di inizio estate», commentano da My Personal Beer Corner.

L'appuntamento costituisce inoltre una sorta di anteprima ideale della Notte Blu, uno degli eventi simbolo dell'estate di Vallecrosia al Mare, confermando la volontà di valorizzare il territorio attraverso iniziative capaci di coniugare intrattenimento, qualità e promozione delle eccellenze enogastronomiche.

L'ingresso all'area della Festa della Musica è libero su tutta la Via Aurelia resa pedonale per l’occasione.

Beer Corner @ Festa della Musica 2026

Domenica 21 giugno 2026

Via Colonnello Aprosio (davanti al piazzale dell’Ex Mercato dei Fiori)

Vallecrosia al Mare

Dalle ore 19,00 all’una