Il Liceo Musicale Cassini incanta Sanremo: applausi e standing ovation per il concerto al Santuario della Costa

Ci sono sere in cui la musica smette di essere semplicemente un insieme di note scritte su uno spartito e diventa emozione pura, battito cardiaco condiviso, magia che unisce generazioni. È esattamente quello che è accaduto durante lo straordinario concerto degli alunni del Liceo Musicale "G.D. Cassini" di Sanremo, che hanno letteralmente incantato il pubblico presente, strappando ovazioni a scena aperta e scatenando un entusiasmo travolgente. Si è svolto ieri sera al Santuario di Nostra Signora della Costa della Costa.

Definirlo un "saggio scolastico" sarebbe non solo riduttivo, ma profondamente ingiusto: quella a cui abbiamo assistito è stata una vera e propria performance professionale, un concerto di altissimo livello che ha dimostrato la maturità artistica, la disciplina e il talento cristallino di questi giovani musicisti.

Dietro a un successo di tali proporzioni c’è sempre un lavoro monumentale di preparazione, guidato da una visione didattica e artistica d'eccellenza. La macchina organizzativa è stata orchestrata dal Prof. J. Cassese. Grazie alla sua dedizione, ogni dettaglio è andato al suo posto, permettendo ai ragazzi di esibirsi in un contesto perfetto, valorizzando ogni singolo strumento e ogni singola voce.

Sul podio, a guidare l'ensemble con un carisma e una sensibilità rari, abbiamo ammirato la Prof.ssa G. Ferraro. La sua direzione è stata impeccabile: energica nei momenti più intensi e di un’eleganza d’altri tempi nei passaggi più intimi. Ha saputo infondere sicurezza nei ragazzi, diventando un tutt'uno con l'orchestra. Il perfetto coordinamento dell'evento e, più in generale, la costante crescita di questa eccellenza scolastica sanremese portano la firma del Prof. Paolo Flora, stimatissimo responsabile del Liceo Musicale, la cui supervisione attenta e lungimirante garantisce da anni standard qualitativi altissimi.

Il Momento Più Toccante: l'Omaggio al Fondatore

Se la musica ha fatto volare i cuori, c’è stato un momento in cui il tempo è sembrato fermarsi, lasciando spazio a una profonda e sincera commozione. Durante la serata, infatti, è stato tributato un caloroso e sentito ricordo al compianto Dirigente Scolastico, il Prof. Claudio Valleggi.

Senza la sua visione, la sua tenacia e il suo amore viscerale per la cultura, oggi questo Liceo Musicale semplicemente non esisterebbe. Valleggi, storico fondatore dell'attuale indirizzo musicale del Cassini, è stato ricordato non solo come un grande uomo delle istituzioni, ma come il "padre" di questa realtà. Gli applausi scroscianti che sono seguiti al suo ricordo hanno dimostrato come la sua eredità viva ancora intatta nelle note suonate dai ragazzi, i "suoi" ragazzi, che oggi portano avanti il suo sogno più bello.

Il repertorio, eseguito con una precisione tecnica sbalorditiva e una passione travolgente, ha letteralmente conquistato la platea. Gli studenti del "Cassini" hanno dimostrato non solo di saper suonare, ma di saper comunicare. Guardare i loro volti concentrati, i sorrisi complici tra i banchi dell'orchestra e l'orgoglio nei loro occhi alla fine di ogni brano è stato il regalo più bello per le famiglie e per tutta la cittadinanza di Sanremo.

La standing ovation finale, lunghissima e calorosa, è il giusto premio per questi giovani talenti e per il corpo docenti. Il Liceo Musicale "G.D. Cassini" si conferma, ancora una volta, un fiore all'occhiello assoluto della nostra provincia, una fucina di artisti e, soprattutto, un luogo dove la bellezza viene coltivata ogni giorno con amore. Ospite d' onore il direttore dell' Orchestra Sinfonica di Sanremo, maestro G. Di Lorenzo. Il coro era formato dagli alunni : Angelica Adinolfi, Diletta Genovese, Lucrezia Ghio, Maria Rinaldi, Noemi Sacco, Rita Longordo, Teresa Rizzo, Zoe Bruno, Eliseo Maceli, Gabriele Benigno, Ivan Buonsaver, Lorenzo Bertini, Paolo Cozzi, Riccardo Mossuto, Samuel Di Michele, Matteo Murzio, Samuele Sichetti, Sean De Camelis, Riccardo Vescovi

Flauti: Erica Parodi, Noemi Antellini, Pasqui Camilla