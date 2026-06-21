Run for the Whales da record: oltre 2.500 iscritti invadono la pista ciclabile di Sanremo per correre a sostegno della ricerca sui cetacei (Foto)

È stata una vera e propria festa dello sport, dell'ambiente e della solidarietà. La Run for the Whales 2026 ha trasformato la pista ciclopedonale della Riviera dei Fiori in un lungo serpentone di magliette colorate, famiglie, atleti e appassionati, richiamando a Sanremo 2.567 iscritti, un numero che rappresenta un autentico record e che più che raddoppia quello della passata edizione, quando i partecipanti erano stati 1.270.

L'iniziativa, organizzata per sostenere l'attività dell'Istituto Tethys Onlus, ha unito sport e sensibilizzazione ambientale con un obiettivo preciso: raccogliere fondi per la ricerca scientifica e per la tutela delle balene e dei delfini che popolano il Santuario Pelagos, il tratto di mare tra Liguria, Toscana, Sardegna, Corsica e Principato di Monaco.

Tre le prove in programma: la Half Marathon competitiva, la 10 chilometri, aperta sia agli agonisti sia agli amatori, e la Family Run, la corsa non competitiva pensata per coinvolgere famiglie, bambini e semplici appassionati.

Il colpo d'occhio lungo la ciclabile è stato quello delle grandi occasioni. Fin dal pomeriggio migliaia di persone hanno animato il percorso, confermando come la manifestazione sia ormai diventata uno degli appuntamenti sportivi più partecipati dell'estate ligure, capace di richiamare concorrenti da tutta Italia.

Nella mezza maratona, la vittoria assoluta maschile è andata a Patrick Francia (ATL Reggio ASD), che ha tagliato il traguardo in 1h10'17", precedendo Stefano Avalle (DK Runners Milano) in 1h12'07" e Simone Balestra (Dragonero), terzo in 1h15'13".

Tra le donne si è imposta Elisa Viora (Torino Road Runners) con il tempo di 1h25'40", davanti a Elisa Gerbaldo (Boves Run), seconda in 1h31'28", e Silvia Buccomino, terza in 1h33'33".

Nella prova 10 chilometri il successo maschile è stato conquistato da Emanuele Ladetto, primo al traguardo in 34'23". Sul podio anche Alessandro Castagnino con 35'10" e Davide Fia con 35'21".

Tra le donne ha vinto Laura Scarafone, che ha chiuso in 41'05", precedendo Debhora Li Sacchi, seconda in 41'12", e Federica Azzimonti, terza in 42'56".

Grande entusiasmo anche per la Family Run, che ha visto protagonisti soprattutto bambini e famiglie. Tra i ragazzi il primo assoluto è stato Vittorio Mondino, davanti a Mattia Faggiani e Damiano Daga. In campo femminile successo per Marta Testa, seguita da Giulia Zoppi e Bianca Ventura.

L'edizione 2026 conferma così la crescita costante della manifestazione, capace di coniugare agonismo, inclusione e sensibilizzazione ambientale. Un risultato importante non soltanto dal punto di vista sportivo, ma anche per il messaggio che l'evento porta avanti da anni: conoscere il mare significa anche proteggerlo.

Ancora una volta Sanremo ha risposto presente, trasformando una giornata di sport in un grande momento di partecipazione collettiva, con migliaia di persone accomunate dalla voglia di correre... per una buona causa.

(Foto di Erika Bonazinga)