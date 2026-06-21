Apricale, Notte Romantica tra poesia e musica: successo per la serata con Antonio Santoro e il duo Projeto Cajalle

Una serata densa di emozioni, cultura e condivisione ha animato ieri Apricale in occasione della Notte Romantica, l’appuntamento che ogni anno unisce i Borghi più belli d’Italia in una celebrazione dedicata all’amore, all’arte e alla bellezza dello stare insieme.

Nella suggestiva cornice della piazzetta del borgo, Antonio Santoro ha proposto una selezione di poesie tratte dalla sua raccolta A come Amore, accompagnato dalle sonorità avvolgenti del duo Projeto Cajalle. La musica, eseguita con sensibilità e professionalità, ha dialogato con i versi contribuendo a creare un’atmosfera intensa e particolarmente suggestiva.

Nonostante il pubblico non fosse numeroso, si è subito instaurato un clima intimo e raccolto, ideale per favorire ascolto e partecipazione. Proprio questa dimensione più familiare ha reso l’incontro ancora più autentico, permettendo ai presenti di vivere da vicino le emozioni trasmesse dalla poesia e dalla musica.

Un elemento significativo della serata è stato il coinvolgimento dei turisti stranieri presenti nel borgo, che si sono lasciati conquistare dall’atmosfera seguendo con interesse i momenti poetici e musicali. Un segnale che conferma come la poesia e la musica rappresentino un linguaggio universale, capace di superare barriere linguistiche e culturali e di unire persone provenienti da esperienze diverse.

A conclusione dell’evento, agli spettatori è stato offerto il tradizionale “Dolce Pensiero”, preparato con il celebre zabaione di Apricale: una specialità locale che ha aggiunto un ulteriore tocco di dolcezza e convivialità, favorendo l’incontro e lo scambio tra i partecipanti in un clima sereno e accogliente.

Santoro ha rivolto un sincero ringraziamento all’Amministrazione Comunale di Apricale, per l’ospitalità e l’attenzione riservata, e a tutti i volontari che, con passione e spirito di collaborazione, hanno contribuito all’allestimento della piazzetta e alla perfetta riuscita dell’iniziativa. Un ringraziamento speciale è stato dedicato anche ai musicisti del Projeto Cajalle, capaci di intrecciare musica e poesia regalando al pubblico momenti di autentica emozione.

Serate come questa confermano quanto la cultura, la poesia e la musica possano essere strumenti preziosi di incontro e condivisione, capaci di valorizzare il territorio e di lasciare un ricordo piacevole nel cuore di chi vi prende parte.