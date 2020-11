La seconda emergenza covid cambia i piani di Area Sanremo, ma non ferma la corsa verso la finalissima

Lezioni a distanza, audizioni con distanziamento, ogni attenzione possibile per il rispetto delle norme anti contagio. Area Sanremo quest’anno ha dato grande dimostrazione di come si possa portare avanti un sogno anche in piena seconda emergenza covid.

Nelle scorse settimane gli oltre 400 iscritti hanno potuto esibirsi nelle audizioni al Palafiori e la giuria ha selezionato i 61 tra i quali saranno scelti gli 8 che poi saranno al vaglio della Rai. I piani sono cambiati, ma la corsa verso il Festival di Sanremo 2021 non si ferma.

Grande la soddisfazione per Livio Emanueli, presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica, organizzatrice di Area Sanremo con il main sponsor Tim: “Dato il periodo che stiamo vivendo, posso dire che è andata molto bene per merito del personale e dell’organizzazione impeccabile. I ragazzi erano contenti, hanno detto che si sono sentiti trattati come artisti con massimo rispetto e serietà. Nei primi due weekend abbiamo ascoltato gli oltre 400 ragazzi selezionandone 61. La commissione è molto contenta e sono convinto che passeremo alla Rai otto buoni artisti. Confidiamo che vada bene come lo scorso anno”.

E ora come prosegue la strada di Area Sanremo? “Guardiamo a dicembre, ovviamente il bando ci consente di andare in deroga in caso di emergenza covid, passo dopo passo valutiamo i Dpcm e le eventuali ordinanze per capire come fare la fase finale, ma la cosa importante è che la commissione abbia sentito tutti i ragazzi - spiega Emanueli - il 21 e il 22 novembre dovrebbero esserci le finali, noi ragioniamo sempre come se tutto si facesse regolarmente, ma non ci sono certezze. Dialoghiamo con Rai e Tim per trovare una soluzione ideale. Rispetteremo sempre le norme, sia il nostro regolamento che i vari Dpcm”.

E dopo l’appuntamento di fine novembre il clou sarà il 17 dicembre quando, in diretta dal Casinò, a ‘Sanremo Giovani’ saranno svelati i nomi dei due scelti dalla Rai tra gli 8 finalisti di Area Sanremo per il Festival 2021.