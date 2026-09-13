MareCultura 2026: Francesca Sapioli e Tama Yoga Sanremo protagonisti dell’Education CNA su yoga e longevità

La longevità si costruisce anche attraverso il movimento, la consapevolezza del proprio corpo e la capacità di mantenersi attivi durante tutto l’arco della vita.

È uno dei messaggi che CNA Imperia porterà a MareCultura 2026, la manifestazione ideata, promossa e organizzata dall’Associazione, che quest’anno raggiunge la quinta edizione e che il 18 e 19 settembre, a Pian di Nave, trasformerà Sanremo in un laboratorio dedicato al mare, alla longevità, al benessere e alla qualità della vita.

Venerdì 19 settembre, alle ore 10.30, la tensostruttura di Pian di Nave ospiterà l’Education su yoga e longevità condotta da Francesca Sapioli, istruttrice e anima di Tama Yoga Sanremo. Un appuntamento aperto gratuitamente al pubblico e inserito nel percorso del Liguria Longevity Project, il progetto promosso da CNA Imperia, ideato e coordinato dal Segretario Luciano Vazzano e da Franco Laureri, che proprio da Sanremo vuole iniziare a costruire una nuova visione della longevità e della qualità della vita.

Da Sanremo, città dei fiori e del clima, un laboratorio della longevità

La scelta di Sanremo come luogo dal quale lanciare il Liguria Longevity Project non è casuale. CNA Imperia parte dalla città dei fiori e del clima, dalla sua storia turistica, dal mare e dalla possibilità di vivere all’aria aperta per gran parte dell’anno per proporre un modello nel quale alimentazione mediterranea, movimento, prevenzione, relazioni, outdoor e benessere diventino elementi di una stessa strategia territoriale. È anche su questa idea che CNA Imperia costruisce una delle missioni centrali del progetto: destagionalizzare il Ponente ligure attraverso la qualità della vita.

Non soltanto turismo balneare nei mesi estivi, quindi, ma un territorio da vivere dodici mesi l’anno attraverso clima, mare, ciclovia, cammini, golf, alimentazione mediterranea, attività fisica e un sistema diffuso di imprese e professionisti capaci di offrire servizi legati al benessere. In questo quadro anche una pratica come lo yoga assume un significato che va oltre la singola disciplina: diventa parte di una cultura della longevità attiva e, allo stesso tempo, di un’offerta territoriale del benessere capace di rivolgersi tanto ai residenti quanto ai visitatori.

Francesca Sapioli e l’esperienza del Centro Tama Yoga Sanremo

Francesca Sapioli è l’anima di Tama Yoga Sanremo, luogo storico in cui si pratica yoga da oltre trent’anni, fondato inizialmente da Stefania Redini, nel cuore storico di Sanremo, in via Palazzo 34. Dopo anni di pratica e di teacher training, Francesca ne ha rilevato la conduzione nel 2022. Il centro propone diverse discipline — Hatha Yoga, Yin Yoga, Vinyasa Yoga, Yoga del Kashmir, Iyengar® Yoga e meditazione. Ai percorsi di gruppo si affiancano percorsi individuali di rieducazione al movimento consapevole, di riequilibrio posturale e per il dolore, proposti sia in presenza che online.

Lo studio organizza inoltre eventi, ritiri di yoga, seminari e collaborazioni con professionisti del benessere e della salute, per offrire un servizio a 360°. Particolarmente interessante rispetto alla visione sviluppata da CNA Imperia è anche la possibilità di portare queste pratiche negli alberghi, nei residence e nelle case vacanza, consentendo a chi soggiorna a Sanremo di continuare la propria routine di benessere anche durante una vacanza. Un piccolo esempio concreto di ciò che il Liguria Longevity Project vuole progressivamente costruire: mettere in rete le competenze e le imprese già presenti sul territorio per trasformare il benessere in un’esperienza fruibile durante tutto l’anno.

L’Education di MareCultura nasce proprio dall’esperienza quotidiana di Tama Yoga Sanremo: lo yoga non come disciplina riservata a pochi, ma come pratica accessibile, capace di accompagnare corpo e mente nelle diverse fasi della vita. «Lo yoga non ha età — lo racconta ogni giorno chi entra in sala per la prima volta e scopre un corpo che può ancora imparare, respirare, aprirsi. Portare questa esperienza a MareCultura significa condividere una verità semplice: la longevità si allena anche sul tappetino, un respiro alla volta», dichiara Francesca Sapioli, istruttrice e anima di Tama Yoga Sanremo.

MareCultura: cinque edizioni di progettualità CNA Imperia

L’iniziativa dedicata allo yoga rappresenta uno dei tasselli attraverso i quali CNA Imperia sta facendo evolvere MareCultura. Nata attorno alla cultura e alla tutela del mare, in cinque edizioni la manifestazione ha progressivamente messo in relazione ambiente, sostenibilità, artigianato, turismo, alimentazione, attività fisica, benessere e comunità, trasformandosi in uno spazio nel quale CNA Imperia non si limita a organizzare eventi, ma sperimenta nuove idee di sviluppo territoriale.

È proprio da questo percorso che nasce il Liguria Longevity Project. La capacità di CNA di rappresentare settori economici e professionali differenti consente infatti di mettere attorno allo stesso progetto Turismo e Commercio, Arti-Turismo, Agroalimentare, Benessere e Sanità, Pensionati, protezione sociale e professionisti del movimento, costruendo un modello nel quale la longevità non viene affrontata da un solo punto di vista. L’obiettivo di Luciano Vazzano e Franco Laureri, ideatori e coordinatori del progetto, è far sì che le esperienze presentate durante MareCultura non si esauriscano nei due giorni della manifestazione, ma diventino i primi elementi di una rete permanente della longevità e del benessere.

L’Accordo CNA Liguria–Regione Liguria sull’invecchiamento attivo

L’Education rientra inoltre nell’Accordo di Collaborazione per la Promozione dell’Invecchiamento Attivo e il Sostegno alle Persone Fragili, sottoscritto da CNA Liguria con Regione Liguria – Assessorato alla Sanità e alle Politiche Sociosanitarie, che sostiene il programma di MareCultura e le iniziative dedicate all’invecchiamento attivo. Un collegamento particolarmente coerente con la filosofia del Liguria Longevity Project: vivere più a lungo deve significare soprattutto vivere meglio, mantenendo autonomia, movimento, relazioni e partecipazione alla vita della comunità.

«Con Franco Laureri abbiamo voluto costruire il Liguria Longevity Project partendo da ciò che il Ponente possiede già», sottolinea Luciano Vazzano, Segretario di CNA Imperia e ideatore e coordinatore del progetto insieme a Franco Laureri. «Il mare, il clima, la Dieta Mediterranea, la possibilità di praticare attività all’aria aperta per gran parte dell’anno e una rete di imprese e professionisti che lavorano ogni giorno nei settori dell’alimentazione, dell’ospitalità, del movimento e del benessere. Non dobbiamo inventare un territorio nuovo: dobbiamo imparare a mettere a sistema quello che abbiamo.»

E proprio lo yoga rappresenta un esempio della filosofia del progetto: «Una realtà come Tama Yoga Sanremo ci fa capire concretamente cosa intendiamo. Un’attività nata e radicata a Sanremo può essere contemporaneamente servizio per i cittadini, strumento di invecchiamento attivo e parte di una proposta di benessere per chi soggiorna sul territorio. È questa rete diffusa di piccole imprese e professionisti che può trasformare la longevità da concetto a vera esperienza territoriale.»

Vazzano conclude tornando alla scelta di Sanremo: «Non è casuale che tutto questo parta da Sanremo, città dei fiori e del clima. MareCultura è arrivata alla quinta edizione e per CNA Imperia rappresenta ormai un laboratorio nel quale far incontrare imprese, persone, competenze e nuove idee. Vogliamo che da qui parta una sfida più grande: fare della qualità della vita una nuova vocazione del Ponente ligure e uno strumento concreto di destagionalizzazione.»

L’Education “Yoga e longevità” con Francesca Sapioli si terrà venerdì 19 settembre alle ore 10.30, presso la tensostruttura di Pian di Nave a Sanremo, nell’ambito della quinta edizione di MareCultura, organizzata da CNA Imperia. L’ingresso è gratuito. Per partecipare è necessario presentarsi con il proprio tappetino, abbigliamento comodo e tutto l’occorrente per svolgere l’attività.

Con questa Education CNA Imperia aggiunge così un altro tassello al Liguria Longevity Project: partire dalle competenze già presenti sul territorio per costruire, da Sanremo e dal Ponente ligure, una cultura della longevità capace di generare insieme benessere per le persone e nuove opportunità per le imprese.