MareCultura 2026: Benedetta Spada testimonial del “Liguria Longevity Project” di CNA Imperia

Non più soltanto una destinazione da vivere nella stagione balneare, ma un territorio capace di offrire clima, benessere, Dieta Mediterranea, movimento, paesaggio e qualità della vita durante tutto l’anno. È questa la visione da cui nasce il Liguria Longevity Project, progetto sviluppato all’interno del sistema CNA e promosso da CNA Imperia, che trova a Sanremo — città dei fiori, storicamente legata alla qualità del clima e alla vocazione dell’accoglienza — il luogo naturale dal quale partire.

A ideare e coordinare il progetto sono Luciano Vazzano, Segretario di CNA Imperia, e Franco Laureri, che hanno costruito un percorso capace di mettere insieme competenze associative, imprese, territorio, turismo, prevenzione, alimentazione, attività fisica e politiche per l’invecchiamento attivo.

Un progetto che compirà un importante passo avanti nell'ambito di MareCultura 2026, la manifestazione promossa da CNA Imperia e giunta alla sua quinta edizione, diventata negli anni un laboratorio nel quale cultura del mare, artigianato, ambiente, turismo, sostenibilità, gastronomia e comunità locali vengono messi in relazione per sperimentare nuove forme di sviluppo territoriale. In questo contesto si inserisce anche l'attuazione, sul territorio imperiese, da parte di CNA Liguria e CNA Imperia, dell’Accordo di Collaborazione per la Promozione dell’Invecchiamento Attivo e il Sostegno alle Persone Fragili, sottoscritto con Regione Liguria – Assessorato alla Sanità e alle Politiche Sociosanitarie. Un’intesa di co-programmazione e co-progettazione tra istituzioni, autonomie locali, parti sociali e Terzo Settore che trova nel percorso sviluppato da CNA Imperia una concreta occasione di sperimentazione territoriale.

Benedetta Spada testimonial del progetto

Uno dei momenti centrali di MareCultura sarà l’AperiTalk Longevity, in programma a Pian di Nave, presentato da Franco Laureri, che vedrà protagonista Benedetta Spada, ricercatrice, autrice libri, fondatrice del longevity lab Liguria diplomata in Master longevity consciusness presso il Bioscognitive Science Institute e testimonial ufficiale del Liguria Longevity Project. La sua presenza vuole dare ulteriore forza a un progetto che intende affrontare la longevità non come semplice dato anagrafico, ma come risultato di una combinazione di fattori: alimentazione, movimento, relazioni, ambiente, prevenzione e qualità complessiva della vita.

Il percorso di Benedetta Spada nasce da anni di studio e divulgazione che intrecciano scienza, cultura mediterranea e pratica quotidiana. Firma testi dedicati ai temi della longevità, dell'Active Ageing, della percezione, della nutrizione e della prevenzione e ha portato la propria attività divulgativa anche su radio, televisioni e testate dedicate alla salute e al benessere. Ad accompagnare l’AperiTalk sarà la chef Paola Chiolini del Ristorante Balena Bianca di Vallecrosia, con una selezione di preparazioni pensate per raccontare attraverso il cibo il rapporto tra energia, equilibrio, vitalità e sana alimentazione. Il confronto coinvolgerà inoltre professionisti del wellness, esperti di remise en forme, nutrizionisti e medici specializzati in Active Ageing.

CNA Imperia: dalla stagione balneare alla “stagione della qualità della vita”

Il Liguria Longevity Project individua nella destagionalizzazione una delle proprie missioni più ambiziose. La sfida lanciata da CNA Imperia è chiara: il Ponente ligure deve progressivamente affiancare alla tradizionale offerta balneare una nuova economia fondata sulla possibilità di “vendere” il proprio clima e la propria qualità della vita dodici mesi l’anno. Non più, dunque, soltanto ombrelloni e lettini, ma clima favorevole, mare, Dieta Mediterranea, ciclovia, cammini, golf, outdoor, cultura, artigianato, socialità e produzioni agroalimentari di eccellenza. In questa visione, realtà identitarie come l’Olio DOP Riviera Ligure, il Basilico Genovese DOP, i prodotti della pesca e dell'agricoltura locale e la cucina della tradizione non costituiscono semplicemente un'offerta gastronomica: diventano componenti di un vero ecosistema territoriale della longevità.

Un modello particolarmente interessante per un pubblico over 55, nazionale e internazionale, sempre più attento al benessere, alla prevenzione, all’attività fisica, all’alimentazione e alla possibilità di soggiornare in territori nei quali la qualità dell’ambiente diventa parte integrante dell’esperienza. Ed è proprio Sanremo a rappresentare il punto di partenza ideale: una città conosciuta internazionalmente per i fiori, il mare e la sua storia turistica, ma soprattutto una destinazione che può riscoprire e reinterpretare in chiave contemporanea uno dei propri patrimoni più antichi, il clima.

Un progetto nato dentro CNA

Il Liguria Longevity Project nasce all’interno del sistema CNA e rappresenta la sintesi di competenze che da sempre caratterizzano l’Associazione. CNA Turismo e Commercio contribuisce alla costruzione dell’offerta e alla sua promozione; Arti-Turismo valorizza il patrimonio del saper fare artigiano trasformandolo in esperienza turistica; CNA Pensionati introduce una concezione innovativa della longevità attiva, nella quale gli anziani non sono semplicemente destinatari di servizi ma protagonisti, portatori di competenze, memoria, relazioni e partecipazione sociale. A queste competenze si affiancano quelle di CNA Agroalimentare, fondamentali per valorizzare la Dieta Mediterranea e la filiera delle produzioni locali, e quelle legate al sistema del benessere, della salute, della prevenzione e dell'assistenza. È precisamente questa capacità di mettere in rete mondi apparentemente differenti a rappresentare uno dei punti di forza del progetto: impresa, turismo, artigianato, alimentazione, salute, movimento e socialità diventano parti di una stessa strategia territoriale. MareCultura rappresenta quindi il luogo nel quale questa visione può essere presentata al pubblico, sperimentata e progressivamente trasformata in un modello stabile, con l'ambizione di partire dal Ponente ligure per assumere in futuro una dimensione regionale e nazionale.

«La longevità non è un traguardo, ma un processo culturale che nasce dal modo in cui viviamo il nostro corpo, il nostro territorio e le nostre relazioni. Il Ponente ligure possiede una vocazione naturale alla cura: clima, luce, alimentazione e movimento sono alleati potenti della salute», afferma Benedetta Spada.

A sottolineare la genesi e soprattutto la prospettiva economica del progetto è Luciano Vazzano, Segretario di CNA Imperia e ideatore e coordinatore, insieme a Franco Laureri, del Liguria Longevity Project: «Abbiamo voluto partire da una domanda molto semplice: che cosa può offrire il Ponente ligure quando finisce l'estate? La risposta, in realtà, è davanti ai nostri occhi. Abbiamo uno dei climi più favorevoli, il mare, la Dieta Mediterranea, una straordinaria rete di imprese artigiane e commerciali, la ciclovia, i cammini, il golf, l'outdoor, produzioni agroalimentari di eccellenza e una cultura dell'accoglienza costruita in oltre un secolo di storia turistica. Il Liguria Longevity Project nasce per mettere tutto questo a sistema.»

Vazzano prosegue: «L'Accordo che lega CNA alla Regione Liguria sull'invecchiamento attivo ci offre un ulteriore terreno sul quale trasformare questa visione in azioni concrete. La nostra ambizione è passare dalla stagione balneare alla stagione della qualità della vita. Non vogliamo vendere soltanto ombrelloni e lettini nei mesi estivi: vogliamo tornare a vendere ciò che rese Sanremo e la Riviera famose nel mondo, il nostro clima, aggiungendovi oggi Dieta Mediterranea, movimento, prevenzione, benessere e il saper fare delle nostre imprese. E vogliamo farlo dodici mesi l'anno.»

Infine: «Non è casuale che questo percorso parta proprio da Sanremo, città dei fiori e del clima. MareCultura, dopo cinque edizioni, è diventata per CNA Imperia un laboratorio nel quale sperimentare idee che poi possono trasformarsi in progetti. La presenza di Benedetta Spada dà autorevolezza e capacità divulgativa a questo percorso. Ora la sfida sarà costruire attorno al Liguria Longevity Project una rete sempre più ampia di imprese, professionisti e istituzioni, affinché la longevità diventi non soltanto un valore sociale, ma anche una nuova opportunità di sviluppo economico per il Ponente ligure.»

Da Sanremo, quindi, CNA Imperia prova a lanciare una sfida che guarda ben oltre MareCultura: trasformare una delle caratteristiche più preziose della Liguria — la qualità della vita — in una vera politica di territorio.