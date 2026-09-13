Molini di Triora, la Sagra della Lumaca fa ancora centro: grande partecipazione per la 65ª edizione

Sessantacinque edizioni e una tradizione che continua a richiamare pubblico in Valle Argentina. Molini di Triora ha celebrato oggi la Sagra della Lumaca, trasformando ancora una volta il paese in un punto di incontro tra gastronomia, musica e divertimento.

Una domenica caratterizzata da una grande partecipazione, con tante persone arrivate nel borgo fin dalle prime ore della giornata per uno degli appuntamenti più longevi e conosciuti dell'entroterra. Presenti a Molini sin dalle prime ore del mattino il senatore Gianni Berrino, gli assessori regionali Marco Scajola, Luca Lombardi, il sindaco di Molini di Triora Manuela Sasso.

Protagonista, naturalmente, la lumaca. Non soltanto nei piatti proposti durante la festa, ma anche nella tradizionale gara gastronomica "Lumaca d'Oro", che quest'anno ha visto confrontarsi ben 14 ricette preparate dagli abitanti e dalle attività del paese.

Ad aggiudicarsi il primo posto è stata Maura, davanti ad Aurora, seconda classificata, e Santo Spirito, che ha completato il podio. Una competizione che ha permesso di mettere insieme ricette differenti, fantasia e quella cucina di casa che rappresenta uno degli elementi più caratteristici della manifestazione.

"Sagra dagli anni '50, qualcosa negli anni è cambiato, ma i punti saldi sono rimasti – sottolinea Manuela Sasso –. La sagra funziona e le persone arrivate sono tante. Anche le attività hanno contribuito con le loro ricette".

Una tradizione arrivata alla 65ª edizione. La giornata non si è limitata alla sfida gastronomica. Per i più piccoli è tornata anche la curiosa corsa della lumaca, mentre lungo le vie del paese hanno trovato spazio stand gastronomici, birra, artigiani e hobbisti.

Ad accompagnare il pubblico durante la giornata anche la musica itinerante delle Pecore Nere Music Band, Mr Kiwi e l'intrattenimento del Gianni Rossi Show.

Un programma costruito intorno a una festa che, pur cambiando nel corso dei decenni, continua a mantenere un forte legame con il paese e con la sua comunità. La partecipazione registrata per la 65ª edizione ha confermato quanto l'appuntamento riesca ancora a richiamare persone anche da fuori vallata.

A Molini di Triora è arrivato anche l'assessore regionale Luca Lombardi, che ha sottolineato proprio il valore della manifestazione nel panorama degli eventi tradizionali liguri. "È un grande evento che attrae tante persone. Un grande ringraziamento va all'amministrazione comunale e alla Pro Loco: è un evento autentico della Regione Liguria e siamo molto contenti di questo successo", ha commentato Lombardi.

La 65ª edizione va così in archivio con un paese animato per l'intera domenica e con la conferma di una formula che attraversa le generazioni. Dalle quattordici ricette in gara alla musica, passando per le iniziative dedicate ai bambini, la Sagra della Lumaca continua a essere soprattutto una festa di comunità, capace dopo oltre mezzo secolo di portare centinaia di persone nel cuore della Valle Argentina.

(Foto Christian Flammia)