Sanremo: chiusa una sezione della scuola dell’infanzia ‘Mary Poppins’, ma le famiglie non ci stanno “Siamo pronti a qualsiasi azione dimostrativa”

Le famiglie della scuola per l’infanzia ‘Mary Poppins’ vogliono far sentire la loro voce in merito alla chiusura di una sezione prevista per l’anno 2020/2021. Una scuola molto frequentata nel cuore della città e, come sottolineano le famiglie, dall’offerta formativa molto apprezzata.

Ma, a quanto pare, una sezione sarà chiusa e il malcontento è palpabile. I rappresentanti delle famiglie, inoltre, annunciano possibili future azioni dimostrative per manifestare il loro dissenso.



La nota delle famiglie

La rinomata scuola dell’infanzia ‘Madre Francesca di Gesù’ in piazza San Bernardo, nel 2015, a seguito della cessione dell’edificio a privati, è stata suddivisa in due plessi comprendenti due sezioni ciascuno. Un plesso è stato collocato nei locali dell’ex ludoteca ‘Mary Poppins’ in via Caduti del Lavoro (prendendone il medesimo nome) e comprendente le sezioni A e C e l’altro plesso nei locali dell’edificio in piazza Eroi che accoglieva già l'asilo nido ‘Pro Infanzia’ prendendo il nome di ‘Arcobaleno’ (via G. Bruno) e comprendente le sezioni B e D.

Le due scuole si sono sempre distinte per un’ottima offerta formativa, funzionale e adeguata alle esigenze dell'utenza, in tutti questi anni non si è mai registrato un calo di bambini e ha goduto sempre di un’ottima reputazione. Nonostante ciò, nell’anno 2020/21 è stata chiusa una sezione dalla dirigenza, insieme al C.S.A di Imperia. Apparentemente è rimasto tutto immutato poiché nel plesso ‘Mary Poppins’ è stata istituita una sezione ‘covid’ che il prossimo anno non ci sarà più.

Tale decisione agli occhi di noi famiglie appare né logica né funzionale, poiché le due strutture, collocate nel cuore della città, consentono di accogliere un bacino di utenza molto ampio che comprende: per la scuola ‘Mary Poppins’ corso Inglesi, via Galilei, via Costiglioli, via Martiri, via Agosti, mentre per la scuola Arcobaleno piazza Eroi, centro storico, via Palazzo, via Matteotti, via Roma e Piazza San Siro.

I genitori hanno il diritto di ottenere delle risposte chiare a questa richiesta, siamo pronti a qualsiasi ulteriore azione dimostrativa.

Firmato dalle rappresentanti dei genitori: Elisa Balestra e Cristina Olivelli del plesso ‘Mary Poppins’ e Federica Camera e Irene Barbruni del plesso‘Arcobaleno’.