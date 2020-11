Sanremo: smaltimento dei rifiuti in caso di positività al Covid, il ringraziamento di una nostra lettrice

Una nostra lettrice, Lalla, ci ha scritto in relazione allo smaltimento dei rifiuti in caso di Covid:

“Ho fatto il tampone il 5 novembre scorso e, essendo risultata positiva, sono a casa ma asintomatica. Questa mattina ho telefonato all'ufficio Igiene di Sanremo su indicazioni di Amaie, che avevo contattato per avere un recapito a cui rivolgermi per il ritiro della spazzatura e mi è stato consigliato di rivolgermi al Comune perchè il servizio non è di loro competenza. Ho scritto una mail all'URP del Comune di Sanremo che prontamente ha inoltrato la mia richiesta all'ufficio preposto (Servizio Ambiente 0184-580289). L'ufficio sopra indicato mi ha informata che mi contatterà direttamente l'operatore che effettuerà il servizio di raccolta e darà le relative indicazioni per il ritiro. Vorrei ringraziare per la celerità delle risposte ma consiglierei di pubblicare un numero diretto a cui chiedere per questo servizio, non tutti possono scrivere mail, penso agli anziani che poveretti sono i più in difficoltà in questi casi”.