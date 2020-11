Ventimiglia: interpellanza dei gruppi di opposizione per l'alluvione dell'ottobre scorso

I gruppi di opposizione in Consiglio a Ventimiglia hanno presentato una interpellanza sull’alluvione dell’ottobre scorso, per la quale era stato dichiarato lo stato di allerta.

Nel documento l’opposizione chiede al Sindaco quale esponente di Giunta sovrintendesse all'attuazione del Piano comunale di Protezione civile, per quale motivo non sia stata allertata in nessuno modo la popolazione per l'allerta rossa e per la probabile esondazione del fiume neppure mediante messaggi sonori. Chiede inoltre a che ora il Sindaco è venuto a conoscenza dell'esondazione del fiume Roya a Breil e per quale motivo, verificata l'entità dell'emergenza, non sia stato attivato il Centro Operativo Misto (COM) mantenendo invece il Centro Operativo Comunale (COC).

Nell’Interpellanza l’opposizione sottolinea come, a seguito delle forti piogge, sia esondato il Roya allagando le aree di Peglia, Borgo, Gianchette e del centro cittadino di Ventimiglia: “Non dimentichiamo che il ‘Piano comunale di Protezione Civile’ prevede le seguenti azioni: informa la popolazione sullo scenario previsto e/o in corso, comunica alla popolazione, tramite le strutture comunali a disposizione ivi compreso il Volontariato, la necessità di mettere in atto misure di autoprotezione; informa la popolazione, in particolare gli abitanti degli stabili siti in aree definite, nel piano comunale, a rischio di inondazione e frana”.