Mercato auto: in Italia vola, la provincia di Imperia in ‘retromarcia’ (-9,57%)

Nelle ultime ore la notizia ha fatto il giro di tutti i media nazionali. Nei primi quattro mesi del 2023 il mercato dell’auto in Italia sta letteralmente volando con un netto +29,2%, nonostante il caro vita e l’incremento del costo dell’energia.

Un dato che, però, non trova riscontro in provincia di Imperia dove le immatricolazioni nei primi mesi del 2023 sono in calo rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Da gennaio sono state vendute 898 auto contro le 993 del 2022. Un -9,57% che non lascia molto spazio all’immaginazione.

Il 2023 era iniziato nel migliore dei modi con 226 immatricolazioni a gennaio, 238 a febbraio e 263 a marzo. Poi il crollo ad aprile: 171. L’anno passato, invece, aveva preso il via a rilento con le 196 auto immatricolate a gennaio. Poi la risalita: 237 a febbraio, 334 a marzo e 226 ad aprile.