Un Natale magico si accende da Benza: l’arte del regalo perfetto nel cuore di Sanremo

Il Natale è alle porte e la ricerca del pensiero perfetto può diventare una vera caccia al tesoro. Ma se cerchi qualcosa che sappia davvero emozionare, la risposta si trova tra i profumi e i colori di Benza, il punto di riferimento a Sanremo per chi ama l'eleganza e l'originalità.

Un’esperienza per i sensi

Entrando nel negozio di via Feraldi, verrai accolto da un’atmosfera incantata. Quest’anno hanno selezionato per te un assortimento incredibile, pensato per soddisfare ogni desiderio:

Natura e colore: Una vastissima scelta di bulbi pronti a fiorire e composizioni di fiori secchi ornamentali, ideali per chi vuole regalare un tocco di vita e stile alla casa.

Atmosfere profumate: Candele ricercate che trasformano ogni ambiente in un nido accogliente.

Artigianato d'eccellenza: Per chi cerca l’esclusività, gli accessori firmati dai più rinomati artisti, come le iconiche tazzine d'arte di Domiziani, sono veri gioielli di design da collezionare.

L’arte di brindare, racchiusa in un dono: Stappa il Natale con stile. Regala l'eccellenza firmata Benza-Castorani: cavatappi artistici e accessori d'autore in una confezione regalo pensata per chi ama distinguersi, un brindisi alla volta.

La qualità che fa la differenza

Scegliere Benza significa puntare sulla qualità e su una tradizione che conosce il valore del bello. Che si tratti di un piccolo pensiero o di un regalo importante, ogni prodotto è scelto per rendere le tue festività ancora più speciali.

Ti ricordiamo che Benza è a Sanremo in via Feraldi, 30 e in via Pascoli, 163!

Per ogni ulteriore informazione chiama al 0184 575246 o visita www.benzasrl.it e www.benzashop.it



Quest’anno, non fare un regalo qualunque. Regala un’emozione firmata Benza.