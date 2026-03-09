Quali sono le migliori agenzie in Italia per gamification marketing?

Il gamification markerting è una strategia molto efficace. Può essere molto utile alle aziende che vogliono trasformare le interazioni con il brand da parte del pubblico e dei clienti potenziali in un gioco divertente. Questo termine “gamification”, allude alla capacità di infondere elementi di gioco all’interno delle strategie di marketing.

L’idea è quella di trasformare i clienti in partecipanti attivi. In questo modo si aumentano,

· Brand awareness

· Interazioni

· Fedeltà al brand

Vista la grande concorrenza online tra i brand, affidarsi ad agenzie professionali per applicare strategie di gamification marketing potrebbe essere l’idea vincente. In sostanza, si tratta di incorporare elementi di game design nelle attività di marketing.

In che modo la gamification può trasformare azioni semplici (come un acquisto o una registrazione) in un’esperienza coinvolgente e premianti?

Un possibile esempio potrebbe essere quello di assegnare premi o badge esclusivi ai clienti che completano delle specifiche attività. Possiamo quindi dire che il gamification marketing trasformi le interazioni quotidiane con il brand in un gioco, una tendenza dalle radici che affondano nel passato ma che oggi si è imposta anche e soprattutto in parallelo all’ascesa dei social e delle app per smartphone. Secondo MarketsandMarkets, il mercato globale della gamification è destinato a superare i 30 miliardi di dollari entro il 2025, segno di un interesse crescente da parte delle aziende verso strategie basate su meccaniche di gioco.

Le migliori agenzie in Italia per gamification marketing

Anche in Italia, specialmente negli ultimi anni, molte aziende hanno iniziato ad applicare strategie di gamification marketing portando logiche di missioni, premi e progressi all’interno di programmi loyality, app e campagne digitali. I migliori risultati sono quelli che arrivano quando creatività, tecnologia e misurazione lavorano assieme. Vediamo ora quali sono le migliori cinque agenzie in Italia che si occupano di elaborare strategie di successo di gamification marketing:

1. Ediscom

2. Jakala

3. Gamindo

4. KEYWE

5. Advice Group

Ediscom

Ediscom è una digital company nata a Torino che si definisce specializzata in campagne a performance e con core business la lead generation. All’interno del gruppo, l’azienda presenta Ediscom Lab come una nuova unit creativa e tecnologica dedicata a soluzioni digitali “innovative, coinvolgenti e ad alto impatto visivo”.

Ediscom Lab dichiara di progettare e realizzare soluzioni custom di gamification sia in realtà aumentata sia in modalità only web, integrabili in campagne di marketing omnicanale.

La logica è usare la gamification per aumentare coinvolgimento, fidelizzazione e tempo trascorso con il brand. Il tutto con un’impostazione orientata a esperienze memorabili e misurabili, dove engagement e conversioni vengono trattati come KPI.

· Ediscom Lab: “nuova unit creativa e tecnologica” dedicata a soluzioni digitali innovative e ad alto impatto visivo

· Soluzioni custom di gamification in realtà aumentata o only web

· Esperienze integrabili nelle campagne marketing omnichannel

· Obiettivo dichiarato della gamification: utenti più coinvolti, più fidelizzati e con maggiore tempo trascorso sul brand

· Approccio di lavoro: team multidisciplinare e processo end-to-end “dal concept allo sviluppo”, con approccio user-centered

Jakala

Jakala si presenta come un’azienda milanese incentrata su dati e IA e che si impegna per avere un impatto che porti a risultati duraturi. L’azienda lavora a livello globale e porta avanti progetti basati su dati, tecnologia e marketing. Le attività comprendono progettazione strategica, implementazione tecnologica e attivazioni di marketing, con soluzioni integrate e di lungo periodo. Jakala si occupa anche di strategie di gamification marketing, specialmente con le attività e i programmi di loyality e enegagement. Jakala progetta e implementa soluzioni integrate di loyality ed engagement, con l’obiettivo di aumentare fedeltà, coinvolgimento e valore del brand.

· Jakala dichiara di essere la prima realtà a combinare marketing e tecnologia applicati a engagement, loyalty e incentives.

· Si definisce una data, AI & experiences company che crea impatto “meaningful and lasting”, a livello globale.

· Engagement Programs: propone programmi di engagement pensati per migliorare la customer experience, costruire loyalty e generare nuove revenue stream.

· L’offerta include anche Loyalty Campaigns (soluzioni dedicate nell’area Activations).

· In ambito engagement/retention dichiara di immaginare, progettare e implementare programmi di customer retention ed engagement per trasformare utenti fedeli in brand ambassador.

Gamindo

Gamindo è un’azienda italiana che si occupa di soluzioni digitali basate sul gaming, con applicazioni nel marketing e nella formazione aziendale. L’azienda sviluppa videogiochi e contenuti gamificati per aiutare brand e organizzazioni e coinvolgere clienti e dipendenti. L’obiettivo dell’azienda è quella di portare il gaming nelle aziende, utilizzando il gioco come strumento per migliorare engagement, apprendimento e comunicazione. Gamindo opera nel mondo del marketing mediante l’elaborazione di contenuti interattivi pensati proprio per coinvolgere gli utenti e aumentare l’engagement. Non solo, realizza anche esperienze game-based learning che si rivolgono a dipendenti e team aziendali.

· Mission dichiarata: “portare il gaming in tutte le aziende del mondo” per farle crescere con clienti e dipendenti

· Focus “Branded Video Games for Marketing & HR” (marketing e ambito HR/formazione)

· Gamindo Builder: piattaforma AI-powered per creare e condividere contenuti formativi gamificati in pochi minuti

· Builder: trasforma testi o PDF in esperienze/game-based learning interattive, senza competenze tecniche

· Area marketing: advergame personalizzati presentati tramite case study (con esempi di brand mostrati sul sito)

KEYWE

Keywe è un’azienda italiana che realizza progetti digitali e creativi per le aziende, tra cui servizi legati a eventi digitali, realtà virtuale e aumentata, marketing strategico e gamification marketing. Nello specifico, la mission dell’azienda è quella di presentare soluzioni pensate per migliorare l’immagine del brand e l’engagement di clienti e dipendenti mediante strumenti digitali e interattivi. Nella struttura aziendale c’è anche un’area specifica dedicata alla gamification, strategia proposta alle aziende per aumentare il coinvolgimento del pubblico. Keywe ha grande esperienza nel settore e utilizza strumenti, tecnologie ed elementi tipici dei videogiochi in contesti non ludici, come marketing e istruzione, al fine di aumentare engagement, motivazione e fidelizzazione degli utenti.

· Agenzia di gamification: Keywe si presenta come “agenzia di gamification” che offre soluzioni per migliorare immagine del brand ed engagement di clienti o dipendenti.

· Gaming professionale su misura: dichiara l’uso di “strumenti di gaming professionali e creati su misura” per creare connessioni utili al business.

· Eventi digital, phygital e virtuali: si definisce “agenzia di riferimento in Italia” per organizzazione e realizzazione di eventi digital/phygital/virtuali progettati su misura.

· Realtà virtuale, aumentata e mixed reality per aziende: progetta e realizza sistemi digitali innovativi per showroom, eventi e fiere, includendo supporto su visori/dispositivi/app e setup tecnologico.

· Esperienze e prodotti digitali end-to-end: dichiara di creare esperienze e prodotti digitali e di affiancare il cliente “lungo tutto il percorso, dall’idea al risultato”.

Advice Group

Advice Group è una società italiana specializzata in engagement, conversione e loyalty, oltre che nella produzione di progetti per accompagnare i clienti lungo tutto il ciclo di relazione con il brand. L’azienda descrive la sua mission come la creazione di esperienze digitali per migliorare il coinvolgimento e il valore del cliente nel tempo. Il gamification marketing è una delle soluzioni proposte da Advice Group come leva strategica per ripensare le dinamiche di loyalty e relazione col pubblico. Insomma, Advice Group sa molto bene come inserire elementi come badge, sfide, quiz e missioni per spingere gli utenti a compiere attività a valore per il brand.

· Gamification: Advice Group dichiara di costruire progetti che applicano meccaniche tipiche del gioco ad attività rivolte a consumatori, dipendenti e operatori della supply chain.

· Con la gamification, afferma di trasformare interazioni “ordinarie” in esperienze coinvolgenti e rewarding, per stimolare partecipazione e rafforzare motivazione.

· Indica che l’approccio è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi aziendali tramite dinamiche di gioco personalizzate.

· Nelle “Loyalty solutions” presenta soluzioni pensate per adattarsi a ogni fase della relazione brand-utente.

· Sul fronte tecnologico, dichiara di avere oltre 50 microservizi configurabili per Acquisition, Engagement e Loyalty, combinabili per creare soluzioni su misura e integrabili in app esistenti o nuove.

Perché ha senso investire in gamification marketing?

· Il gamification marketing è una strategia che rende più divertenti e coinvolgenti le interazioni con il brand.

· È particolarmente utile per le aziende che vogliono aumentare l’interazione degli utenti in un contesto ormai saturo di annunci pubblicitari.

· L’obiettivo è rendere il brand memorabile attraverso mediante gratificanti e dinamiche.

· Le meccaniche di gioco aiutano ad attirare l’attenzione e mantenere alto il coinvolgimento dei clienti nel tempo.

· I consumatori oggi cercano esperienze di marca, non solo prodotti o servizi, e apprezzano premi, incentivi e attività interattive.

· Le strategie di gamification permettono di aggiungere valore a ogni contatto tra azienda e utente.

· Se ben progettata, la gamification può aumentare i tassi di conversione e stimolare l’azione, soprattutto quando premi o badge hanno una scadenza.

Gamification come base di partenza

Molte aziende possono utilizzare il gamification marketing anche per aumentare la conoscenza della base di clienti e creare delle strategie di marketing davvero efficaci. La gamification consente di osservare come le persone interagiscono con ogni singolo elemento, permettendo così di raccogliere dati utili sulle preferenze e sul comportamento dei clienti.

L’analisi dei dati raccolti è una base di partenza che serve a ottimizzare gli sforzi di marketing e a costruire un’esperienza utente coinvolgente, aumentando i livelli di fedeltà dei clienti. Insomma, i vantaggi del gamification marketing sono alla portata. Sarà sufficiente integrare i meccanismi di gioco nella strategia di marketing per creare delle esperienze divertenti e interattive per i clienti.

FAQ

Che cos’è la gamification marketing in parole semplici? Per gamification marketing intendiamo l’utilizzo di elementi tipici dei giochi, come missioni, livelli, badge, all’interno di attività di marketing. L’obiettivo è rendere l’esperienza più coinvolgente e spingere le persone a compiere azioni precise, come registrarsi, completare un percorso o tornare più volte su una piattaforma.

A cosa serve davvero la gamification nelle strategie digitali? Adottare strategie di gamification migliora l’engagement e la continuità in relazione con l’utente, costruendo un percorso fatto di obiettivi e di progressi. Un approccio spesso utilizzato nelle app e nei percorsi formativi.

In quali settori viene utilizzata più spesso? La gamification marketing viene impiegata specialmente in settori come retail, e-commerce, servizi finanziari e telecomunicazioni, formazione e risorse umane. Viene scelta soprattutto quando l’obiettivo è aumentare la frequenza di utilizzo, la partecipazione o la fidelizzazione.

Quanto dura un progetto di gamification marketing? La durata dipende dalla strategia. Ci sono campagne brevi e legate a un lancio o a una promozione, ma anche programmi continuativi, come le piattaforme loyalty o le app.









