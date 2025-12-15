Semplici abitudini alimentari che ti cambieranno la vita in meglio

Ma un consiglio così generico è troppo vago per poter essere seguito. Per questo vi proponiamo 4 consigli concreti e chiari per modificare la vostra dieta, che miglioreranno la vostra salute e la qualità della vostra vita.

Grassi sani

La maggior parte della popolazione dei paesi sviluppati ha a disposizione una quantità più che sufficiente di grassi. Tuttavia, non tutti i grassi sono uguali. Un eccesso di grassi animali o, al contrario, solo vegetali aumenta il livello di colesterolo “cattivo” e aumenta il rischio di ictus e malattie cardiache. È quindi necessario trovare il giusto equilibrio affinché i grassi svolgano la loro funzione e facciano bene alla salute. Concentratevi in particolare sugli acidi grassi omega-3. Aiutano a mantenere stabile il livello di zucchero nel sangue, alto il livello dell'ormone della sazietà leptina (utile per mantenere il peso e dimagrire) e sono benefici per la salute cardiovascolare.

Cosa mangiare esattamente? Ogni giorno assumete un integratore alimentare a base di olio di pesce e omega-3 oppure consumate un cucchiaio di olio d'oliva, qualche noce, mezzo avocado o un pezzo di pesce.

I germogli come superalimento

inserite i germogli nella vostra dieta settimanale. Contengono molte vitamine, minerali e antiossidanti, oltre alla fibra. Contengono anche enzimi che favoriscono la digestione e composti come il sulforafano, che migliora la funzione dei vasi sanguigni e riduce il rischio di malattie cardiovascolari. Inoltre, i germogli possono essere coltivati in casa in modo molto semplice ed economico, basta leggere come fare.

Quanti germogli mangiare? Basta un cucchiaino al giorno per fornire al tuo corpo tutti i benefici sopra menzionati.

Suggerimento: pensate che sia impossibile mangiare germogli regolarmente? Riservate uno spazio in cucina per la ciotola di germinazione. L'ideale è un angolo del piano di lavoro della cucina, lontano dalla luce diretta del sole. In questo modo non vi dimenticherete dei germogli, che non ammuffiranno, e aumenterete le possibilità di mangiarne un po' ogni giorno.

Pianificare i pasti per una migliore digestione

Questa abitudine non vi sorprenderà, ma nonostante ciò la maggior parte della popolazione non l'ha ancora adottata. Si tratta di mangiare in armonia sia con le esigenze dell'apparato digerente che con il ritmo circadiano, ovvero l'orologio interno. In sostanza si tratta di due aspetti principali:

Consumare tre pasti al giorno senza spuntini aggiuntivi. In questo modo il corpo ha il tempo di digerire e trasportare i nutrienti dal cibo. Mangiare in orari favorevoli per il corpo. Ognuno ha un orologio interno impostato in modo leggermente diverso, ma in linea di massima si può dire che è utile mangiare l'ultima volta alcune ore prima di andare a dormire.

Concedendo al corpo almeno 12 ore di digiuno, durante il sonno funzionano in modo ottimale tutti i processi rigenerativi come l'autofagia (riparazione delle cellule e dei mitocondri), la produzione dell'ormone della crescita (che mantiene la massa muscolare) o la produzione di melatonina (che favorisce un sonno di qualità).

Quando mangiare? Tre volte al giorno, con l'ultimo pasto leggero e almeno alcune ore prima di andare a dormire.

Consumo quotidiano di alimenti fermentati

Il microbioma è l'insieme di tutti i microrganismi (sia benefici che dannosi) presenti nel nostro intestino. Secondo gli scienziati, la sua salute influenza fino al 60% il funzionamento del nostro sistema immunitario. Pertanto, per la nostra salute è fondamentale rafforzare il microbioma e aumentare il rapporto tra microrganismi benefici e dannosi. E questo si può fare in modo semplice e anche molto gustoso! Basta concedersi ogni giorno un paio di cucchiai di qualcosa di fermentato. Gli alimenti fermentati sono infatti ricchi di probiotici e fanno bene al microbioma.

Cosa mangiare di fermentato? Le migliori fonti di probiotici sono il kefir, il crauti, il kombucha e il kimchi, un tipo di cavolo fermentato coreano.













