Sanremo: dopo il tentativo di marzo torna la possibilità del 'Soggiorno militare' come convalescenza post Covid

Torna d’attualità la residenza militare di via Lamarmora, nel quartiere di San Martino a Sanremo, per l’eventuale trattamento dei pazienti guariti dal Covid, ma che devono rimanere in isolamento.

Nei giorni scorsi si è infatti svolto un incontro con il Presidente della Regione, Giovanni Toti, per poter utilizzare il ‘Soggiorno militare’ per ospitare quei pazienti che, usciti dal tunnel del Coronavirus, devono fare una convalescenza in un luogo diverso dalla propria normale abitazione.

Nella residenza militare di San Martino a Sanremo, potrebbero essere ospitati pazienti singoli oppure piccole famiglie che devono rimanere isolati. Durante l'ultima Conferenza dei Sindaci con l'Asl il Comune di Sanremo aveva confermato di essersi attivato per capire come poter utilizzare il soggiorno così come l'azienda sanitaria locale. Ovviamente resta da capire se sarà necessario, soprattutto in funzione dell'eventuale aumento dei casi.

A fine marzo scorso la Regione, con l’allora Assessore alla Sanità, Sonia Viale, aveva fatto richiesta all’esercito per l’utilizzo della struttura, ma poi non vi fu nessun accordo.