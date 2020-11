Vallecrosia: la ex sede della Polizia Locale diventerà una biblioteca annessa al plesso scolastico

La ex sede della Polizia Locale di Vallecrosia diventerà una biblioteca connessa al plesso scolastico di via Roma. La giunta ha deliberato l’approvazione della documentazione tecnica per la fattibilità tecnica, economica, strutturale, impiantistica e funzionale per rendere fruibile la struttura ex sede della Polizia Locale di Vallecrosia nel rispetto delle norme vigenti in merito all’abbattimento di barriere architettoniche, di adeguamento antisismico, di prevenzione incendi e di consumo energetico.



Come già discusso nel dicembre 2018 si è espressa la volontà di ampliare le aree pertinenziali scolastiche così da fornire maggiori spazi al plesso e modificare parzialmente la viabilità pubblica di progetto prevista nel Permesso di costruire. Pertanto la ex sede della Polizia da indisponibile risulta disponibile e dopo l’abbattimento del fabbricato considerato non idoneo economicamente alla ristrutturazione, si procederà con la realizzazione di un edificio con destinazione a biblioteca collegata al plesso scolastico, da porre a carico dei Soggetti Attuatori dell’Area Tonet, tra le opere non oggetto di scomputo.

Il nuovo complesso scolastico sarà realizzato direttamente dal Comune di Vallecrosia.