Mascherine obbligatorie nelle scuole elementari e medie di Bordighera: il sindaco ha firmato l'ordinanza

A Bordighera mascherine obbligatorie nell’ambito delle scuole primaria e secondaria di primo grado presenti sul territorio comunale, anche nel caso siano rispettate le condizioni di staticità ed il rispetto del distanziamento interpersonale. E' il provvedimento assunto quest'oggi dal sindaco della città delle palme, Vittorio Ingenito.

Le disposizioni presenti nell'ordinanza non si applicano ai minori di 6 anni di età e ai soggetti con patologie e che non tollerino l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie a causa di particolari condizioni psicofisiche attestate da certificazione medica.“In considerazione del fatto che, a questo momento, il previsto DPCM non è ancora stato pubblicato ho deciso di firmare l’ordinanza affinché la misura sia applicata a livello comunale, come preannunciato ieri" - puntualizza il primo cittadino.



"La mia speranza è che l’obbligo di indossare sempre la mascherina in aula sia previsto anche nel testo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. - conclude Ingenito - Un sacrificio per i bimbi, me ne rendo conto, ma con una significativa funzione di tutela anticontagio soprattutto alla luce della ancor più delicata fase d’emergenza in cui stiamo entrando".