Taggia: pronto il bando per le famiglie che sostengono spese d'affitto per la propria abitazione

Il Comune di Taggia ha elaborato un bando rivolto alle famiglie che sostengono spese d'affitto per la propria abitazione. Il bando, che scadrà venerdì 20 novembre, è rivolto ai residenti titolari di contratto di affitto regolarmente registrato ed in possesso di ricevuta dei pagamenti effettuati.

E’ possibile scaricare il testo di bando e della domanda di contributo direttamente dal sito del Comune di Taggia (QUI). L’ufficio settore Servizi Socio Educativi presterà la consueta assistenza per la compilazione delle istanze con le modalità indicate nel bando stesso. Sono altresì riaperti i termini per richiedere sostegno economico anche a fronte di morosità o di sfratto verificatisi nel periodo di emergenza covid-19.

“Riteniamo fondamentale continuare a sostenere in tutti i modi - commenta l’Assessore ai Servizi Sociali Maurizio Negroni - per quanto ci sarà possibile, i nostri cittadini in un momento di grande difficoltà anche economica”. Sono allo studio ulteriori iniziative che verranno comunicate nelle prossime settimane.