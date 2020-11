Sanremo: aumentano i casi di covid in zona, corso Garibaldi paralizzato dalla coda per il tampone drive-through al Palafiori (Foto)

La potenza della seconda ondata di covid-19 in zona si manifesta anche con immagini che testimoniano a pieno il momento che stiamo vivendo. Aumentano i ricoveri, aumentano i posti occupati nelle terapie intensive e aumentano i casi che condizionano anche la vita di tutti i giorni. Tanti i positivi nelle scuole e negli uffici e, di conseguenza, tanti i cittadini che devono fare il tampone.

Questa mattina (e non è la prima volta) una delle due corsie di corso Garibaldi era completamente bloccata dalla coda per il tampone drive-through che l’Asl effettua al primo piano del Palafiori. Sistema rapido, sicuro, con il distanziamento rispettato, ma che inevitabilmente crea qualche disagio in centro. Ma, d’altronde, il periodo a dir poco complesso prevede anche qualche sacrificio.

Alle 11 la coda si era già diradata.