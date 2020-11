L'Istituto Ruffini di Imperia ha ottenuto un prestigioso riconoscimento con il progetto E-Twinning

In tempi un po’ incerti e anche un pò malinconici per la scuola Italiana, l’Istituto Ruffini di Imperia festeggia il riconoscimento di qualità internazionale ottenuto per il progetto E-twinning "Die Speisekarte, bitte". Un obiettivo che riconosce agli insegnanti e agli studenti che hanno partecipato al progetto, i massimi livelli europei.



Il progetto era nato durante il seminario bilaterale che si è tenuto nel maggio 2019 a Milano, seminario che interessava scuole italiane scuole e tedesche di istituti tecnici e professionali. In quell’occasione hanno steso il progetto: l’Istituto “G. Ruffini” Imperia con studenti delle classi quinte dei due indirizzi linguistici Turistico e Relazioni internazionali, l’Istituto Professionale Alberghiero Levico Terme (Trentino), e l SBBS Wirschaft/Verwaltung Dr. Gerard Amthor di -Gera in Turingia.



I ragazzi coinvolti hanno partecipato al gemellaggio elettronico e-twinning pianificando e realizzando mediante la collaborazione e il lavoro interattivo di insegnanti e alunni un confronto sulle ricette gastronomiche appartenenti alle tre regioni coinvolte. Si sono creati 15 gruppi misti che hanno lavorato alla stesura di menù da 4 portate che rappresentassero le loro regioni di appartenenza, il tutto utilizzando il tedesco quale lingua veicolare. Due cose hanno sicuramente elevato la qualità e lo standard del progetto: il modo con cui è venuta l'interazione, con successive pagine pubblicate sul sito Ruffini digitale per la disseminazione e la parte che si è sviluppata con il lookdown di marzo, quando si è deciso di creare un forum intitolato 'le mie settimane a casa ai tempi del coronavirus'.



"In questo forum i ragazzi hanno deviato dall’argomento del progetto e hanno cominciato anche a raccontare quelle che erano le loro giornate in modo molto semplice e quindi il blog è diventato come un diario personale al tempo del covid. - spiegano dal Ruffini di Imperia - Si è terminata la fase vera e propria il 5 giugno quando è stata organizzata una videoconferenza in cui si sono uniti i ragazzi nostri quelli di Levico e quelli della Germania utilizzando la lingua tedesca.Ultimo risvolto del progetto, di certo non meno importante, è stata poi settimana tedesca: che ha unito le attività dell’ICIT, con il comune al sindaco con quello del Ruffini. Ne è nato quindi l'ultimo appuntamento quello del primo ottobre ha visto protagonista uno dei 15 minuti del progetto che è stato riproposto nel ristorante “la Foce non solo vino” di Cristian Rigardo. Un traguardo davvero importante perché partendo da un progetto nato on line sulla piattaforma e-twinning ha avuto una ricaduta tangibile anche sul territorio".