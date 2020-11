Idea di Bottero Ski da Limone Piemonte: "Elicotteri da Monaco e Sanremo per portare le persone a sciare" (Video)

Limone Piemonte ha voglia di ripartire. Dalle piste da sci. La società che gestisce la Riserva Bianca, la Lift, ha già annunciato che c'è l'assoluta volontà di riaprirle e sta lavorando in questa direzione, ovviamente Covid ed eventuale lockdown permettendo. Ma su quello si naviga a vista.

Per quanto riguarda, invece, ciò su cui si può agire, le parole di Elio Bottero, imprenditore limonese e titolare della Bottero Ski, evidenziano anche il grande lavoro di progettazione e di idee. C'è una possibilità sulla quale si sta lavorando. Certo, decisamente non per tutti. Un elicottero per portare gli sciatori sulle piste di Limone, con partenze da Monaco e da Sanremo.

I costi sono in fase di valutazione, come la capienza dei velivoli. Una compagnia disposta a prestare il servizio è stata trovata. Poi se ne valuterà la sostenibilità e, soprattutto, la fattibilità. Ci sono anche delle richieste, che arrivano praticamente da tutti: di potenziare le corse ferroviarie per far arrivare sulle piste i francesi e i liguri e di treni-navetta per il trasporto delle auto.

Sono numerose le idee per far ripartire Limone Piemonte, iniziando proprio dalla sua vocazione turistica e sciistica. Quanto saranno effettivamente realizzabili, è difficile da prevedere. Di sicuro c'è che il tempo stringe, perché la stagione dello sci è alle porte.