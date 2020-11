Discusso 'tweet' del presidente Toti sugli anziani: il pensiero del nostro lettore Walter Biancheri

Un nostro lettore, Walter Biancheri, ci ha scritto per commentare l’intervento di ieri del presidente della Regione e soprattutto il tanto discusso tweet:

“Sono un cosiddetto ‘anziano’, perché fra alcuni giorni compirò 72 anni. Malgrado ciò io non mi sento un vecchio improduttivo a rischio Covid da chiudere in casa e agli arresti domiciliari senza mai aver commesso alcun reato. Primo perché lavoro ancora abbastanza in campagna nonostante sia già meritatamente in pensione (a tal proposito: chi andrà a raccogliere le mie olive e la mimosa? Non certo i giovani di adesso tranne qualche eccezione!). Secondo: noi anziani sappiamo rispettare le leggi e non andiamo certo a fare le ‘movide’ e gli assembramenti vari, a meno che non dobbiamo salire su di una corriera o andare all’ospedale. Terzo: al contrario di tanti giovani io uso sempre la mascherina Ffp2 e mantengo dove possibile le distanze di sicurezza di almeno due metri e non quelle cosiddette sociali, perché il Covid non fa differenze tra ricchi e poveri e tra giovani e vecchi”.